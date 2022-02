Chantiers Ã‰meraude Solaire : une annÃ©e qui dÃ©marre avec lâ€™achÃ¨vement de 2 centrales solaires Â« records Â»

Émeraude Solaire (Miniac-Morvan-35), expert du photovoltaïque depuis 2008, démarre l’année 2022 avec deux réalisations d’envergure en ombrière et sur toiture. Détails !

Le Centre Hospitalier de Centre Bretagne (56) vient d’être équipé de la plus grande centrale photovoltaïque sur ombrières de parking en autoconsommation de la Région Bretagne. Avec leur 854 kWc de puissance installée, les sept ombrières de parking du Centre Hospitalier de Centre Bretagne à Noyal-Pontivy (56) produiront une énergie décarbonée 100% autoconsommée pour les besoins de l’établissement. Cette installation est une belle vitrine du savoir-faire de l’entreprise malouine.

100% de la production d’électricité autoconsommée

Fruit d’une collaboration de confiance engagée avec Morbihan Énergies depuis deux ans, cette réalisation est la plus grande centrale photovoltaïque sur ombrières en autoconsommation de la Région Bretagne ! La mise en service est prévue en mars 2022. « L’énergie solaire est une solution concrète et efficace pour répondre aux enjeux de transition énergétique de nos territoires. Cette réalisation sur l’hôpital du Centre Bretagne en est un bel exemple. La production d’énergie renouvelable permet de décarboner rapidement une partie de son activité, tout en réduisant ses factures énergétiques dans le cas de l’autoconsommation. Émeraude Solaire a su acquérir ces dernières années les compétences nécessaires au développement, à l’installation et à la maintenance de ce type de projets » indique Xavier Borel, dirigeant. Plus de 2600 panneaux photovoltaïques ont été installés sur ces ombrières de parking pour une puissance totale de 854 kWc. 100% de la production d’électricité sera autoconsommé par le Centre Hospitalier Centre Bretagne !

Projet agricole de 7 500 m² de toiture à Saint-Aignan (56)

Autre chantier de grande envergure pour les équipes de la PME, le projet agricole Bothalec avec ses 7500m² de toiture soit plus de 1,4 MWc de puissance installée à Saint-Aignan (56). Cette centrale, mise en service début 2022, est la plus grande installation photovoltaïque sur toiture réalisée par la société malouine. « Ce projet est le fruit de plusieurs années de développement par nos équipes et a été lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) » précise le dirigeant. 3944 panneaux photovoltaïques composent cette centrale solaire pour une puissance totale de plus de 1,4 MWc. En 2022, Émeraude Solaire va poursuivre son développement en accompagnant les acteurs locaux, agriculteurs, collectivités et industriels, dans leur transition énergétique et compte bien jouer un rôle majeur dans la réduction de leur impact sur l’environnement.