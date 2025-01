Reportage/ Solteo lÃ¨ve 1,5 million dâ€™euros pour accÃ©lÃ©rer la transformation digitale du secteur solaire en France

La société Soltéo qui édite le logiciel SaaS Solteo, dédié aux installateurs d’énergies renouvelables, vient de réaliser une levée de fonds de 1,5 million d’euros auprès d’Axeleo Capital, de Kima (fonds de Xavier Niel), et de Campus Fund, ainsi que de business angels issus de l’écosystème entrepreneurial et des géants du secteur solaire. Ce financement permettra à l’équipe de déployer son outil en France et d’élargir son offre, dans un contexte où le secteur solaire connaît une croissance exponentielle et où les installateurs ont un besoin urgent de solutions adaptées pour gérer leurs projets et répondre à la demande croissante.

Le marché français du solaire photovoltaïque a atteint près d’un million de toitures résidentielles équipées de panneaux solaires, avec un objectif de quadruplement d’ici 2030.

Un marché en pleine croissance et des défis à relever pour les installateurs

Face à cet essor, les quelque 4 500 installateurs, majoritairement des TPE, peinent à suivre le rythme et sont freinés par des processus de gestion chronophages. Utilisant souvent plus d’une dizaine d’outils différents pour gérer une seule étude solaire, ils subissent des pertes de temps considérables. La plateforme de Solteo s’attaque à ces obstacles en centralisant les opérations, de l’étude technique à la gestion des chantiers, permettant aux installateurs de se recentrer sur leur cœur de métier. « Chaque minute que nous leur faisons gagner est un temps précieux pour se concentrer sur l’essentiel : installer des panneaux et accélérer le développement du solaire en France », déclare Alexandre, cofondateur de Solteo.



Une équipe fondatrice experte et unie par une vision commune

Solteo a été fondée par trois ingénieurs : Manon, passée par SupOptique et HEC, Alexandre, diplômé de Supaéro et de Polytechnique, et Kévin, issu de Centrale. « Nous avions à cœur d’entreprendre dans un secteur porteur de sens. Le solaire s’est imposé naturellement : il contribue activement à la transition énergétique, et son potentiel de massification en fait un moteur de transformation essentiel », expliquent les fondateurs. « En tant qu’ingénieurs, nous sommes convaincus que ces micro-centrales solaires diffuses formeront la base de la gestion énergétique de demain. C’est un défi passionnant et de grande envergure qui nous attend ! »

L’équipe a également rencontré de nombreux clients, consolidant ainsi son expérience terrain, qui continue de se renforcer jour après jour. Avec la conviction que la transformation digitale est un levier indispensable pour accompagner la croissance des installateurs, l’équipe a lancé en juillet 2023 la première version de Solteo, un module administratif conçu pour simplifier et professionnaliser la gestion de projets solaires. Testé avec des clients pilotes, cet outil s’est rapidement révélé essentiel, posant les fondations d’une solution complète et adaptée aux besoins futurs du secteur.



Une solution pensée pour les besoins spécifiques des installateurs

Solteo a conçu une plateforme tout-en-un qui s’intègre dans les processus des entreprises d’installation. Elle débute par un module administratif pour alléger les tâches administratives, puis s’étend aux modules commerciaux permettant des études techniques et financières, et enfin à une application pour les visites techniques. En unifiant les flux de données, la solution simplifie les interactions avec les autres acteurs de la chaîne de valeur comme les distributeurs et permettra à terme des modules de maintenance et de financement, visant une optimisation complète du secteur. Aujourd’hui, l’équipe a déjà soutenu plus de 10 000 projets à travers un réseau de plus d’une centaine de clients et compte déjà plus d’une dizaine de collaborateurs, avec des recrutements en cours pour accompagner sa croissance.



Une vision ambitieuse pour le secteur solaire

Solteo ambitionne de devenir le point d’entrée pour structurer et dynamiser la filière solaire. En se positionnant ainsi, la solution étend progressivement ses services pour couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur : simplification des processus d’achat pour l’installateur, intégration de services financiers, etc. De plus, Solteo a co-fondé la Suntech, un réseau de startups basé à Paris qui anime des débats et réfléchit aux solutions innovantes de demain. « Solteo incarne l’innovation nécessaire pour accompagner la transition énergétique en France, en permettant aux installateurs de se concentrer sur l’essentiel : offrir des solutions durables et rentables », conclut Manon, CEO de l’entreprise.”