Photosol intÃ¨gre la gouvernance de lâ€™Ã©co-organisme Soren

Photosol réaffirme son engagement en faveur de la transition énergétique en intégrant la gouvernance de Soren, l’éco-organisme de la transition énergétique, agréé pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés. Dans une approche vertueuse de l’énergie solaire!

Dans un contexte dans lequel les volumes de panneaux solaires collectés vont être multipliés par 10 d’ici 2030, la prise de participation stratégique de Photosol reflète l’ambition du groupe de s’imposer comme un acteur incontournable de la filière photovoltaïque à 360°. L’entreprise s’engage ainsi non seulement dans la production d’une énergie propre, mais également dans une gestion responsable des équipements en fin de vie, renforçant son rôle de leader engagé et responsable dans le secteur photovoltaïque.

Un engagement global pour une transition énergétique durable

L’éco-organisme Soren a pour vocation de sensibiliser, informer et accompagner les professionnels du photovoltaïque ainsi que les détenteurs de panneaux solaires, afin de garantir une gestion optimale de la fin de vie de ces équipements. Soren s’engage également dans leur collecte, leur recyclage, ainsi que leur réemploi et réutilisation lorsque leur durée de vie peut être prolongée. En contribuant activement au réemploi et recyclage des panneaux solaires, Photosol démontre ainsi qu’une transition énergétique efficace repose sur une gestion durable des ressources. Cette démarche globale, de la production à la fin de vie des équipements, s’inscrit dans une vision à long terme, respectueuse de

l’environnement. « Notre entrée dans la gouvernance de Soren marque une étape importante dans l’engagement de Photosol en tant qu’acteur majeur de la production d’électricité d’origine photovoltaïque. » déclare Alix Lajoie, Directrice Générale Adjointe de Photosol. Elle ajoute : « Après avoir récemment souhaité se mobiliser, avec des développeurs et producteurs indépendants d’énergies renouvelables, aux côtés d’HoloSolis et son projet de construire la plus grande usine de panneaux photovoltaïques d’Europe, rejoindre l’éco-organisme dédié au réemploi et au recyclage des panneaux solaires témoigne de notre volonté d’être présent en amont et en aval de la chaîne de valeur de la filière, de la future production à grande échelle de modules en France à la gestion responsable des panneaux en fin de vie. » Et de conclure : « Avec cette nouvelle initiative, nous réaffirmons notre détermination à prendre toute notre part en faveur d’une transition énergétique durable et souveraine ! »

Une ambition partagée

En s’impliquant dans les initiatives comme HoloSolis et Soren, Photosol consolide sa position de référence dans le secteur photovoltaïque en France et renforce son impact positif sur l’ensemble de la filière. Cette nouvelle étape témoigne d’un engagement clair : bâtir un avenir énergétique respectueux de l’environnement en valorisant une gestion globale et durable des équipements solaires. « L’arrivée de Photosol au sein de la gouvernance de Soren est une excellente nouvelle. C’est un acteur historique, et son expertise notamment dans le domaine de l’agrivoltaïsme, aidera Soren à développer son offre de services et permettra de répondre de manière plus adaptée aux besoins variés des acteurs de la filière. Cette diversité de compétences et de visions au sein de notre gouvernance est un atout majeur pour le développement d’une filière représentative et équilibrée, fidèle aux enjeux actuels du secteur. » Nicolas Defrenne, Directeur Général de Soren.