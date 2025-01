La GÃ©nÃ©rale du Solaire sâ€™initie au solaire flottant en Alsace avec un projet de grande amplitude

La construction du parc solaire flottant de Leutenheim dans le Bas-Rhin (67), d’une puissance de 20 MWc, est désormais achevée. Cette réalisation constitue le premier projet solaire flottant d’ampleur en Alsace. Il s’agit également de la première centrale solaire flottante réalisée par Générale du Solaire, producteur français indépendant d’électricité renouvelable qui détient déjà en propre plus de 450 MWc de centrales photovoltaïques en France.

Après 5 années de développement, 6 mois de travaux et le soutien actif de la commune, propriétaire du site, la construction du projet photovoltaïque flottant de Leutenheim est achevée.

Le plus grand projet solaire flottant d’Alsace permet de valoriser une ancienne gravière

Les 21 750 MWh d’électricité qui seront produits annuellement par le projet de Leutenheim représentent l’équivalent de la consommation de 7 250 foyers* par an (hors chauffage) et permettent d’éviter l’émission de l’équivalent 1 392 tonnes de CO2** par an. A ce jour, cette installation flottante est la première d’une telle ampleur en Alsace. Elle est aussi la première réalisée par Générale du Solaire, qui développe actuellement plusieurs autres projets de ce type. La centrale solaire flottante de Leutenheim permet de valoriser une gravière, sur une zone dont l’exploitation est terminée. Cette centrale, composée de 2 îlots, favorise la réhabilitation du bassin industriel, qui devient une source de production d’énergie renouvelable. Le solaire flottant est en effet compatible avec des activités commerciales et industrielles telles que l’exploitation minière ou de carrières. Chaque site ayant toutefois ses spécificités, Ciel & Terre propose des solutions techniques qui s’adaptent à chacun d’eux.

Une première en Alsace grâce à un grand partenariat entre Générale du Solaire & Ciel & Terre

Le parc solaire flottant de Leutenheim a été réalisé grâce au partenariat entre Générale du Solaire et Ciel & Terre, qui propose des solutions solaires flottantes innovantes basées sur un retour d’expérience de plus de 325 projets, installés sur tout type de bassins artificiels. 2024 a d’ailleurs été une année particulièrement animée pour Ciel & Terre en France avec la construction de 3 projets solaires flottants, équivalents à plus de 100MWc. Leutenheim est l’un d’entre eux. À l’initiative de ce projet, Générale du Solaire a pris en charge le développement, la construction, le financement et l’exploitation du parc solaire. Le groupe a fait appel à Ciel & Terre, expert des solutions solaires flottantes, afin de prendre en compte les exigences et les implications techniques liées à ce type de projets, et de réaliser l’installation de la structure flottante et la mise en œuvre de son ancrage.

Un nouveau design de flotteur

La solution technique mise en place par Ciel & Terre pour maximiser le rendement du projet photovoltaïque flottant de Leutenheim est la nouvelle version de sa technologie Hydrelio, l’aiR Optim. Celle-ci est le fruit de 14 années d’expérience et d’innovation de ses équipes R&D. Elle optimise l’exploitation de la centrale grâce à un nouveau design de flotteur qui d’une part, facilite la gestion des câbles et l’installation de boîtes de jonction et/ou d’onduleurs de chaînes, et d’autre part simplifie les interventions de maintenance. La technologie est compatible avec la quasi-totalité des panneaux solaires du marché. Par ailleurs très modulaire, la solution permet une large possibilité de configurations pour s’adapter à chaque projet et à ses exigences de performance. La centrale solaire flottante de Leutenheim de Générale du Solaire a de beaux jours devant elle.

Encadré

L’ancrage : un défi technique crucial à bien maîtriser

La fiabilité du système d’ancrage est cruciale car il garantit le bon positionnement de la centrale et son maintien dans le temps sur le bassin. Celui de Leutenheim a été assez complexe à mettre en oeuvre car les lignes d’amarrage des deux îlots se croisent au niveau de la zone inter-îlots, représentant un challenge tant en phase de conception qu’en phase de construction. Aussi, les conditions du site ont rendu ce défi encore plus grand : la variation du niveau d’eau atteignant parfois 2.5 m en raison de fortes pluies, l’atelier de construction a dû être constamment réadapté au site. Ciel & Terre a anticipé les enjeux d’ancrage très en amont, depuis la phase de conception et jusqu’à l’installation des ancres. Chaque étape a nécessité une grande rigueur, notamment lors des études du site. Leur bureau d’étude local a réalisé des études techniques spécifiques qui ont permis de choisir la solution d’amarrage la plus adaptée aux besoins du projet et dont la résistance a été vérifiée par un bureau de contrôle. Une attention particulière a également été portée pendant la construction pour que les îlots cohabitent sur le plan d’eau sans risque de dérivation.

* Consommation par foyer : sur une base de consommation de 3 000 kWh/an par foyer (hors-chauffage)

** Tonne de CO2 économisée : sur une base de 64 g.CO2 éq /kWh