Reportage /InÃ©lio, le chaÃ®non manquant pour une quasi autonomie Ã©nergÃ©tique des mÃ©nages arrive sur le marchÃ©

Le groupe familial FHE, spécialistes des solutions de gestion énergétique et domotique pour les bâtiments neufs et la rénovation, lance en ce mois de juillet 2021 sa technologie Inelio, une nouvelle génération de pile thermique permettant de stocker l’énergie produite par un système d’énergie renouvelable (photovoltaïque, solaire hybride, solaire thermique, hydraulique….) afin de la restituer pendant les périodes de besoin du bâti sur les réseaux de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire. Une révolution qui permet de couvrir jusqu’ 85% des besoins énergétiques d’un foyer !

« C’est fait, enfin. La commercialisation d’Inélio est lancée. Nous l’avions programmée pour l’été 2020 mais la crise sanitaire est passée par là, avec à la clé des délais allongés pour obtenir les certifications au sein de notre usine de Kénitra au Maroc. Nous avons pris un an de retard. De quoi attiser l’impatience de nos équipes commerciales et de nos partenaires distributeurs qui croient dans ce produit révolutionnaire » confie Jonathan Laloum, directeur général de FHE Group qui a investi près de dix millions d’euros pour développer cette innovation, véritable brique manquante dans les systèmes d’énergies renouvelables en autoconsommation.

Inélio pour atteindre 100% d’autoconsommation

Après 6 ans de recherche et développement, FHE Group a donc mis au point un système de stockage ayant une capacité de se décharger à 100% sans perte de rendement dans le temps. Cette innovation a été développée afin de gérer l’intermittence entre les périodes de production d’énergies renouvelables et les périodes de consommation thermiques des foyers. « Grâce à la technologie Inelio, il sera désormais possible d’atteindre 100% d’autoconsommation et ainsi couvrir les besoins thermiques d’un site de manière autonome et gratuite. La pile énergétique Inelio ne nécessite aucun remplissage complémentaire. Le système est totalement inaccessible et parfaitement sécurisé. Aucune maintenance n’est nécessaire. La technologie est garantie 20 ans ou 20 000 cycles et permet de couvrir jusqu’ 85% des besoins énergétiques d’un foyer » poursuit Jonathan Laloum. La technologie Inelio développée par deux docteurs du laboratoire Promes de Perpignan est basée sur un système à sorption reposant sur un principe Solide-Gaz permettant de stocker l’énergie de manière pérenne tout en atteignant des rendements jamais égalés et ceci de manière naturelle, écologique et sécurisée. Le surplus d’énergie produit dans la journée est absorbé par la technologie Inelio puis est restitué pendant les phases de besoin hors période de production solaire. L’utilisation du surplus stocké par Inelio couvre ainsi les besoins annuels en chauffage / ECS et rafraîchissement, hors période de production solaire.

Inélio Dynamic pour remplacer les vieilles chaudières fuel ou gaz

La technologie Inélio sera déclinée en deux gammes : Inelio Solar et Inélio Dynamic by FHE. La première, Inélio Solar, compatible avec l’ensemble des gammes de pompes à chaleur, a vocation à s’intégrer à des systèmes existants et devrait représenter environ 40% du mix produit. Très compacte (0.40×0.70×1.40m), elle s’installe facilement suivant une logique plug&play. La version Inélio Dynamic by FHE n’est autre qu’une pompe à chaleur air/eau hybride embarquant la technologie Inelio, qui associe parfaitement les principes de la thermodynamique, de la thermochimie et les systèmes de production d’énergie renouvelable. « Nous sommes en partenariat avec un groupe industriel italien qui intègre directement notre système de stockage combiné à une pompe à chaleur. La gamme Inelio Dynamic devient donc la solution permettant de régler l’ensemble des problématiques liées à l’autoconsommation ! C’est le chaînon manquant qui englobe l’ensemble de notre savoir-faire en gestion énergétique. C’est l’équipement neuf idéal pour remplacer les vieilles chaudières fuel ou gaz, un équipement fortement subventionné, couplé à une énergie renouvelable, via la Prim’Renov, les Certificats d’Economie d’Energie ou les primes Région » précise Jonathan Laloum. Durant cet été 2021, une vingtaine de sites équipés de machines tests tournent pour faire découvrir la technologie et former les commerciaux des distributeurs partenaires de FHE. La satisfaction est au rendez-vous de la part des professionnels séduits par cette alternative verte innovante bien dans l’air du temps. Et déjà les commandes affluent, preuve de la pertinence technologique et économique d’Inélio…

Encadré

FHE Group en pleine expansion

A l’étroit dans ses bureaux de 500 m² installés sur l’espace Tecnosud 2 de Perpignan, FHE construit sur le terrain voisin un nouveau bâtiment de 700 m² qui sera à énergie positive. Il sera plus spécifiquement dédié au stockage mais aussi à la formation aux nouveaux produits – notamment Inélio – des équipes commerciales avec des espaces dédiées. Les cinquante salariés du siège seront donc bientôt répartis sur les deux bâtiments. De quoi travailler dans de meilleures conditions encore ! L’usine de Kénitra au Maroc emploie quant à elle une vingtaine de salariés. En 2021, l’usine de Kénitra devrait produire 2 600 unités d’Inélio avent de passer la surmultipliée en 2022 avec 18 000 unités attendues. Au vu de l’enthousiasme suscité par le lancement d’Inélio, une extension de l’usine serait déjà dans les tuyaux…