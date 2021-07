BayWa r.e. Solar Systems ouvre un entrepôt de matériel photovoltaïque à Marseille (13)

N°2 du secteur de la fourniture d’équipements photovoltaïques en France, BayWa r.e. Solar Systems se dote d’un nouvel entrepôt de 5840 m² de stockage à Port-Saint-Louis-du-Rhône près de Marseille. Pour toujours plus de proximité !

Stratégiquement situé à proximité immédiate du port de commerce de Fos-sur-Mer, le nouvel entrepôt de BayWa r.e. sera doté d’une surface de stockage de 5840 m². Le site de Fos-sur-Mer permettra d’adresser le marché de la moitié sud de la France, très dynamique. L’entrepôt de Fos-sur-Mer vient compléter les sites de Hosingen (Luxembourg) et Bergen op Zoom (Pays-Bas) pour adresser les marchés de la France et du Bénélux.

Approvisionnement en 24h

L’emplacement du nouveau site permettra de livrer les clients du sud de la France en 24h. La grande surface de stockage sera à même d’offrir une large gamme de panneaux solaires, onduleurs et structures de fixation tels que le système de montage maison novotegra ou les armoires électriques clé en main développées par le groupe. “À partir de 2022, nous serons directement approvisionnés depuis l’Asie via le port de Marseille, ce qui nous permettra de réduire considérablement nos délais d’approvisionnement”, explique Julien Chirol, Directeur des opérations France de BayWa r.e. Solar Systems.

10 emplois et un centre de formation

Le site intègre également un espace de bureaux. Quatre nouveaux collaborateurs ont été recrutés, et six nouvelles embauches sont prévues dans les 18 mois à venir. Profils recherchés : préparateurs de commandes… Un centre de formation au système de fixation de panneaux novotegra, développé par BayWa r.e.., ouvrira à la fin de l’été pour former partenaires et installateurs.

Un maillage européen

“Ce nouveau centre logistique vient renforcer notre maillage européen et adressera les marchés du sud de la France.” explique Christian Greven, Directeur des opérations pour BayWa r.e. Solar Systems Benelux. “La proximité du port de Marseille a joué un rôle décisif dans notre choix. Nous avons également pris en compte la localisation de nos filiales en Italie et en Espagne. En complément de nos sites au Luxembourg et aux Pays-Bas, nous disposons désormais d’un réseau de distribution unique en Europe”.