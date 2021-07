Les tout derniers chiffres de lâ€™industrie solaire : le Global Market Outlook for Solar Power 2021-2025

Les journées The smarter E Industry Days, un événement numérique destiné au nouveau monde de l’énergie, se déroulent actuellement (du 21 au 23 juillet). C’est dans ce cadre qu’a été publié le Global Market Outlook for Solar Power 2021-2025 de SolarPower Europe. Il donne un aperçu des tout derniers développements de l’industrie solaire et des marchés internationaux. Global Market Outlook 2021-2025 : status quo et perspectives !

La pandémie de coronavirus a freiné la croissance dans de nombreux secteurs, mais pas dans le nouveau monde de l’énergie. Le marché européen du photovoltaïque est en pleine explosion, la demande est énorme. En cause, des innovations en matière de produits, une forte demande et des coûts qui ne cessent de baisser face à des prix du pétrole, du gaz et du charbon en hausse. Mais les conséquences tangibles de la crise climatique jouent elles aussi sur les ventes. L’énergie solaire est compétitive. Le Global Market Outlook pour l’énergie solaire de SolarPower Europe, qui est traditionnellement présenté dans le cadre d’Intersolar Europe, est le rapport d’analyse du marché de référence pour le secteur du solaire à l’échelle mondiale et présente les derniers chiffres.

Le secteur du PV franchit la barre des trois quarts de TW

En 2020, malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde entier, 138,2 gigawatts (GW) de puissance PV ont été installés, ce qui représente une croissance de 18 pour cent par rapport à l’année 2019. Cela constitue un nouveau record annuel mondial pour le secteur du solaire : la puissance installée dans le monde s’élève désormais à 773,2 GW. Grâce à cette hausse de 22 %, le secteur du PV franchit la barre des trois quarts de térawatt (TW) de puissance installée. Cette croissance contribue au développement du potentiel du photovoltaïque : 39 % de la puissance nouvellement installée l’année dernière, toutes technologies de production d’électricité confondues, reviennent au PV. Plus d’un tiers des unités de centrale installées en 2020 sont photovoltaïques.

1,9 TW de puissance installée dans le monde pour 2025

Parallèlement, la part de l’énergie solaire dans la production totale d’électricité progresse pour atteindre près de 3,1 %. Mais près de 70 % proviennent toujours de combustibles fossiles et fissiles. Il est temps de faire avancer et d’accélérer le recours à l’énergie solaire. Parallèlement à la focalisation des dernières années sur les installations solaires couplées au réseau, le Global Market Outlook se consacre pour la première fois cette année au secteur off-grid. Malgré différentes hausses de prix tout au long de la chaîne de création de valeur pour le solaire, SolarPower Europe prévoit une nouvelle excellente année de croissance en 2021. Le scénario moyen prévoit une hausse de la puissance nouvellement installée de 18 %, pour atteindre 163,2 GW. SolarPower Europe prévoit quasiment 1,9 TW de puissance installée dans le monde pour 2025.