13,3 GW de PV aux Etats-Unis en 2019

Aux Etats-Unis, en 2019, les installations photovoltaïques devraient croître de 25% par rapport à 2018, pour atteindre 13,3 gigawatts, selon le rapport de la Solar Energy Industries Association et Wood Mackenzie. Les prévisions précédentes du groupe prévoyaient une croissance de 14% cette année. Le changement est principalement dû aux annonces tardives de nouveaux projets au Texas, indique le rapport.

Baisse de 30% des modules en un an

La perspective optimiste marque un revirement à partir de 2018. Avant cette date, les installations avaient chuté de 2% après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 30% sur les panneaux solaires fabriqués à l’étranger. Depuis lors, les prix mondiaux des panneaux ont fortement chuté en raison de l’offre excédentaire de panneaux dans les principaux producteurs chinois, ce qui a eu pour effet de réduire les incitations à l’installation dans ces pays. Entre le premier trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2019, les prix des modules monocristallins ont chuté de 30%, selon le rapport, annulant ainsi l’effet des droits de douane américains.

À l’avenir, le secteur a relevé ses perspectives quinquennales de 5,1 GW, soit environ 9%, principalement en raison de nouveaux achats effectués par des services publics en Floride, notamment FPL de Nextera Energy Inc et Duke Energy Corp. Les services publics cherchent à obtenir de généreux crédits d’impôt encore attribués pour les installations. Le crédit d’impôt s’élève actuellement à 30% mais passera progressivement à 10% en 2022.

Tropisme floridien

La Floride devrait être l’Etat le plus important en matière d’énergie solaire à l’échelle des services publics au cours des six prochaines années, indique le rapport, marquant un changement majeur par rapport au centre historique du secteur de l’énergie, la Californie. Austin Perea, analyste principal chez Wood Mackenzie, a déclaré que le changement était notable parce que la Floride ne disposait pas du soutien politique important en matière d’énergie renouvelable existant en Californie. Les services publics en Floride, par conséquent, achètent de l’énergie solaire parce qu’elle est bon marché par rapport aux combustibles de substitution comme le gaz naturel et le charbon. «Nous constatons que l’énergie solaire à l’échelle industrielle devient de plus en plus concurrentielle», a déclaré Perea dans une interview.

Au premier trimestre de 2019, les États-Unis ont installé 2,7 GW d’énergie solaire, en hausse de 10% par rapport à l’année précédente. L’énergie solaire a représenté plus de la moitié de l’ensemble des ajouts de capacité énergétique au cours du trimestre, indique le rapport. Le marché solaire résidentiel a augmenté de 5% au cours du trimestre pour atteindre 600 mégawatts. Les installations de services publics ont atteint 1,6 GW, tandis que les systèmes non résidentiels ont atteint 438 MW.