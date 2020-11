Report de la journÃ©e de l’Industrie Solaire -IPVF

L’IPVF (Institut Photovoltaïque de l’Ile de France) reporte la journée de l’Industrie Solaire, sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, qui devait avoir lieu le 19 novembre prochain. Les mesures de confinement mises en place depuis quelques jours obligent à décaler cet événement. « En effet, nous avons considéré que s’il était théoriquement possible d’organiser intégralement cette journée virtuellement, cela ne faisait pas beaucoup de sens au regard de la qualité du centre de recherche que nous souhaitions vous faire découvrir le 19 novembre. En reportant à une date lointaine (septembre 2021), nous voulons nous donner l’ambition de pouvoir vous recevoir dans de bonnes conditions et de vous faire visiter des installations de recherche uniques en Europe qui méritent d’être appréhendées « en présentiel » « confie l’organisation ! Le 19 novembre devait également être l’occasion de lancer le club IPVF UNITE, qui alliera science et industrie, collaboration public-privé et networking. « Les liens se tissent dans la durée, et nous ne voyons aucune raison cette fois de reporter ce lancement. Nous vous transmettrons davantage d’information à ce sujet très prochainement » conclut l’organisation.