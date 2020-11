PV * SOL premium 2021 de Valentin Software cartographie dÃ©sormais le couplage sectoriel

Valentin Software innove ! Avec la nouvelle version PV * SOL premium 2021, qui vient de sortir en novembre 2020, le couplage d’un système PV avec un système de chauffage et d’eau chaude peut désormais être conçu.

PV * SOL premium est un programme de simulation dynamique avec visualisation 3D et analyse d’ombrage détaillée pour la conception et la simulation de systèmes photovoltaïques. La version 2021 du programme a été adaptée aux derniers développements techniques et étendue pour des applications tournées vers l’avenir. En intégrant la simulation d’un système d’eau chaude sanitaire complet avec l’intégration d’un modèle de bâtiment thermique du programme frère T * SOL, la part de la consommation énergétique d’une pompe à chaleur électrique pour couvrir les besoins énergétiques thermiques du bâtiment peut maintenant être calculée et la part respective de l’électricité du système PV déterminée.

Avec les nouveaux ensembles de données DWD (Service météorologique allemand), des ensembles de données de référence de test de haute qualité pour l’Allemagne sont disponibles pour la première fois dans PV * SOL premium 2021, qui ont été générés en 2017 dans le cadre d’un projet de recherche. Les données climatiques mondiales de Meteonorm 7.3 ont également été ajoutées. Le programme comprend ainsi les dernières données climatiques actuellement disponibles. Les appareils qui ne fonctionnent qu’en cas de surplus PV peuvent être simulés en PV * SOL premium à partir de la version 2021. Les consommateurs en surplus peuvent avoir une consommation électrique dynamique ou fixe.

L’importation de profils de charge à court terme permet désormais également d’importer les profils de charge mesurés sur une période librement réglable dans PV * SOL premium 2021. Auparavant, la période spécifiée la plus courte était une année complète. Du nouveau dans la visualisation 3D : l’importation de cartes (plans d’étage, plans cadastraux et captures d’écran de cartes satellites basées sur le Web) comprend une interface utilisateur améliorée et du matériel cartographique supplémentaire.

Encadré

Autres innovations dans PV * SOL premium 2021

• Schéma de principe: représentation claire de l’interconnexion des différents modules et chaînes jusqu’à l’onduleur et au point d’alimentation; les dispositifs de sécurité peuvent désormais être gérés dans des modèles; les composants peuvent être ajoutés en groupes et donc réutilisés

• Rapport de projet: les modèles sont désormais librement configurables et une fonction d’import et d’export est disponible