Le Fonds Synergie Solaire lance un grand appel à la solidarité de la filière solaire

Pour cause de pandémie de la Covid-19, le très couru dîner caritatif de Synergie Solaire n’aura pas lieu en 2020. Les dons inhérents à cette soirée ne seront donc pas collectés comme à l’accoutumée et n’abonderont pas le Fonds. Synergie Solaire lance un appel exceptionnel à la solidarité de la filière pour répondre aux besoins d’accès à l’énergie que la crise a exacerbés.

« Dans le sillage de cette pandémie, nous faisons désormais face à une crise sociale & économique sans précédent, qui ne cesse de s’amplifier. La violence des conséquences que nous connaissons en Europe est décuplée pour les familles et les entrepreneurs des pays du Sud, l’urgence de notre action demeure.

Nous appelons les TPE comme les grands groupes à jouer le jeu “malgré”, ou “en raison” de l’impossibilité de notre rendez-vous traditionnel de networking de fin d’année, source financière majeure pour les projets. C’est le moment de rejoindre la communauté EnR qui s’engage, en effectuant un don financier défiscalisable destiné à soutenir l’éducation, la santé et la relance des activités économiques (souvent de survie) des pays déjà en situation précaire, bien avant la crise sanitaire. Notre communauté doit rester active sur des actions pragmatiques et concrètes » soulignent les responsables du Fonds.

Cette Tribune des entrepreneurs solidaires est soutenue par Tecsol et sur l’ensemble des réseaux sociaux à partir de début novembre, comme un manifeste, et relayée régulièrement jusqu’à la fin de l’année.

D’ores et déjà, des entreprises se sont positionnées pour soutenir le Fonds et ses actions solidaires. Liste des partenaires signataires du “Grand Appel Solidaire” ayant déjà répondu à ce jour : Apex Energies, BNP, Boralex, DIF Capital Partners, Finergreen, Libre Energie, LPA CGR, QOS Energy, Smart Energies, Tenergie, Vespieren et VSB Energies Nouvelles.

Diane Lacaille – Responsable des partenariats – 06 62 06 52 54 – dlacaille@synergiesolaire.org

www.synergiesolaire.org/fr/donner-en-ligne/?project=9261