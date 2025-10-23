REONIC : La startup européenne aux 1M € de revenus récurrents en France se lance sur le marché britannique

Forte d’une levée de fonds de 13 millions d’euros et du cap du million d’euros de revenus récurrents franchi, Reonic poursuit son expansion internationale avec le lancement de ses activités au Royaume-Uni (après le Brésil et le Mexique).

Fondée en 2021 par trois ingénieurs allemands, Reonic accompagne déjà plus de 60 000 projets solaires dans le monde, dont 20 000 en France, où la société s’est implantée il y a tout juste un an. Son objectif : permettre aux installateurs de gagner en efficacité et de contribuer plus rapidement aux objectifs 2030 grâce à un outil unique intégrant vente, planification, gestion administrative et installation.

En moyenne, un installateur utilisant Reonic divise par quatre le temps nécessaire à la création d’une offre commerciale, ce qui lui permet d’augmenter son volume d’installations et d’accélérer la transition énergétique. Aujourd’hui, plus de 2 500 entreprises dans le monde, dont 2 000 en Europe et plus de 500 en France, s’appuient sur la plateforme pour piloter leurs projets.

Pour Florent Bascoulergue, Country Manager France, “cette performance confirme la pertinence de notre modèle et le besoin du marché français – et désormais britannique – pour un outil conçu par et pour les professionnels. Depuis septembre, nous intégrons aussi les pompes à chaleur dans notre plateforme pour accompagner encore davantage la transition énergétique.”