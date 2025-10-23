La deuxiÃ¨me Ã©dition du Carrefour de l’agrivoltaÃ¯sme aura lieu le lundi 17 novembre prochain, Ã  Paris et en distanciel

Le 17 novembre prochain dans les salons de lâ€™Aveyron (Paris 12Ã¨me), Enerplan organiseÂ avec ses partenaires de France AgrivoltaÃ¯sme et de la FÃ©dÃ©ration Nationale Ovine (FNO) avec le soutien de Lightsource bp et Neoen, la deuxiÃ¨me Ã©dition du Carrefour de lâ€™agrivoltaÃ¯sme. Une journÃ©e pourÂ :

Favoriser les Ã©changes

Identifier les dÃ©fis et les opportunitÃ©s

Partager des retours dâ€™expÃ©rienceÂ concrets

Discuter des besoins et des attentesÂ de tous les acteurs impliquÃ©s

Promouvoir une approche collaborative, essentielle pour dÃ©velopper un modÃ¨le durable pour lâ€™agrivoltaÃ¯sme.

Au programme, les interventions d’Ugo Batel (groupe Oxyane), Christian Dupraz (INRAe), Jean-Yves Heurtin (Chambres d’agriculture France), Catherine Picon-Cochard (INRAe), Camille Thomas (agrosolutions),Â FranÃ§ois Vannier (coopÃ©rative Limovin)… Participeront Ã©galement des reprÃ©sentant(e)s de l’Association des Maires ruraux de France (AMRF) et de la Direction gÃ©nÃ©rale de l’Ã©nergie et du climat (DGEC).

Lâ€™agrivoltaÃ¯sme, dont le cadre rÃ¨glementaire se prÃ©cise peu Ã peu, touche aux enjeux de transition aussi bien Ã©nergÃ©tique quâ€™agricole. AprÃ¨s le succÃ¨s de la premiÃ¨re Ã©dition en 2024, leÂ Carrefour de lâ€™AgrivoltaÃ¯smeÂ revient cette annÃ©e avec un objectif clairâ€¯:Â donner aux acteurs agricoles et aux collectivitÃ©s territoriales les clÃ©s pour construire des projets agrivoltaÃ¯ques fÃ©dÃ©rateurs et acceptÃ©sâ€¯localement.

Le Carrefour de l’agrivoltaÃ¯sme se tiendra cette annÃ©e Ã la veille du Salon des Maires et des collectivitÃ©s locales. La participation d’Ã©lu(e)s des territoires ruraux, en tribune comme dans la salle, permettra d’Ã©largir et d’enrichir le dialogue : agriculteurs et dÃ©veloppeurs ont vocation Ã Ã©changer avec les Ã©lues et Ã©lus locaux, interlocuteurs privilÃ©giÃ©s des projets et acteurs de leur ancrage local.

www.carrefour-agrivoltaisme.fr