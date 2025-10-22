Morbihan : le groupe Elauris Ã  lâ€™abordage de Voltino pour se renforcer dans le solaire et les bornes de recharge

Le groupe costarmoricain Elauris a rÃ©cemment acquis la sociÃ©tÃ© Voltino, situÃ©e Ã Saint-Jean-BrÃ©velay dans le dÃ©partement du Morbihan, afin de consolider son positionnement sur le marchÃ© du photovoltaÃ¯que. Une croissance externe stratÃ©giqueÂ !

SpÃ©cialisÃ©e dans le photovoltaÃ¯que et le stockage dâ€™Ã©nergie, lâ€™entreprise Voltino a Ã©tÃ© rachetÃ©e par le groupe Elauris, basÃ© Ã LoudÃ©ac (CÃ´tes-dâ€™Armor), Ã©galement actif dans lâ€™automatisme et lâ€™Ã©lectricitÃ© industriels. Cette opÃ©ration, finalisÃ©e durant lâ€™Ã©tÃ© 2025, reprÃ©sente une Ã©tape significative dans le dÃ©veloppement des deux structures. GrÃ¢ce Ã cette acquisition, Voltino devient lâ€™entitÃ© de rÃ©fÃ©rence dâ€™Elauris pour les solutions solaires. La sociÃ©tÃ© apportera son savoir-faire technique et opÃ©rationnel aux particuliers, entreprises et industries.

IntÃ©grÃ©e au groupe, Voltino pourra industrialiser ses rÃ©ponses techniques et commerciales, notamment sur des projets photovoltaÃ¯ques de grande envergure. Elle sera Ã©galement responsable de lâ€™Ã©tude, du chiffrage et de lâ€™installation des Ã©quipements, tout en participant Ã lâ€™optimisation des installations existantes.Â Avec cette acquisition, Elauris renforce son offre en y intÃ©grant des infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques et des panneaux solaires. Cette extension permet au groupe de consolider sa prÃ©sence sur les marchÃ©s industriels et tertiaires.

