Renusol propose une garantie exclusive de 20 ans sur ses fixations solaires

Fidèle à son engagement à fournir un « Service simple et solide », Renusol entreprise offre une garantie de 20 ans sur tous ses composants utilisés dans les projets qui ont été conçus avec le PV-Configurator 3.0. Une confirmation de la garantie peut être téléchargée dans l’outil logiciel après la conception du projet. La garantie de 20 ans reflète l’engagement de 20 ans de Renusol dans l’industrie solaire, où Renusol n’a eu de cesse de fournir des solutions de fixations solaires fiables et de haute qualité.



Grâce au PV-Configurator totalement abouti et simple à utiliser, les installateurs peuvent concevoir des projets fiables et conformes aux normes avec des produits particulièrement performants sur ce marché. Renusol entend encore renforcer la confiance de ses clients quant à la qualité et la fiabilité des solutions de fixation en offrant une garantie exceptionnelle à long terme. Renusol adhère pleinement à la devise qu’en matière de fixation solaire, plus c’est simple, mieux c’est. Renusol, c’est moins de composants pour réaliser une installation d’une qualité élevée avec en outre un gain de place, de temps et d’argent. Outre leur simplicité, ces solutions de fixation solaires sont optimisées pour être durables et solides.