Economie verte : hausse de 72% des emplois dans les EnR, transports terrestres sobres et rÃ©novation entre 2006 et 2019

Depuis 2008, l’ADEME dresse un état des lieux des marchés et des emplois des principales filières concourant en France à la transition énergétique : les énergies renouvelables et de récupération, les transports terrestres sobres en énergie et peu émetteurs et l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels. Cette nouvelle édition présente les principaux résultats de l’étude sur la période 2006-2019, avant la crise sanitaire intervenue en 2020. Analyses !

Sur la période 2006-2019, les marchés associés à aux filières EnR, transports sobres en énergie, efficacité énergétique, ont plus que doublé (+ 150 %), portés notamment par les politiques volontaristes de l’État. En 2019, ils représentent 83,3 milliards d’euros. Dans le même temps, le nombre d’emplois directs dans ces filières a progressé de 72 %, passant de 200 000 à 360 000 personnes employées (en ETP).

« L’économie verte recrute »

Pour Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique : « Cette étude prouve une chose : l’économie verte recrute ! Si vous voulez travailler dans un secteur en expansion, riche en emplois et utile pour lutter contre le dérèglement climatique, vous pouvez vous tourner vers les filières des énergies renouvelables, de la rénovation des bâtiments ou des transports sobres qui ont connu une croissance de 150% de leur chiffre d’affaire global entre 2006 et 2019. Le Gouvernement accompagne pleinement ces dynamiques, par exemple en finançant massivement les changements de chaudières à fioul par des technologiques plus écologiques comme les pompes à chaleur. Chaque année 100 000 chaudières sont changées, ce qui permet de baisser significativement nos émissions de gaz à effet de serre, tout en permettant une hausse de 80% du nombre d’emplois dans la filière entre 2017 et 2019. Cette croissance est une excellente nouvelle. Nous la renforçons avec les 30 milliards d’euros du plan France Relance consacrés à la transition écologique. »

3 secteurs clés de la transition énergétique globalement en croissance depuis 2006

Trois secteurs clés de la transition écologique totalisent un chiffre d’affaires de plus de 83 milliards d’euros, soit une très forte hausse de 150% depuis 2006. Cela concerne les secteurs suivants :

· Les énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) avec l’hydroélectricité, l’éolien terrestre, le photovoltaïque, les pompes à chaleur, les chauffe-eau thermodynamiques (CET), les biocarburants, le biogaz, etc. Les marchés des énergies renouvelables et de récupération ont plus que doublé entre 2006 et 2019, avec un chiffre d’affaires de 29,6 Md€ en 2019.

Les transports terrestres sobres en énergie et peu émetteurs avec les infrastructures et les équipements ferroviaires, les vélos urbains, les véhicules hybrides ou électriques, les véhicules roulant au GNV, les équipements de transport collectif, etc. Les marchés liés aux modes de transport terrestres sobres en énergie et peu émetteurs ont été multipliés par trois entre 2006 et 2019. Le chiffre d’affaires atteint 29,8 Md€ en 2019.

L’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel avec les travaux d’isolation, les appareils de chauffage et électroménagers performants etc. Les marchés de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels (3) ont presque doublé entre 2006 et 2019, représentant désormais un chiffre d’affaires de 30,4 Md€.

Des évolutions d’emplois contrastées selon les secteurs

Dans ces 3 secteurs clés de la transition écologique, le nombre d’emplois directs a globalement augmenté de 72 % entre 2006 et 2019, avec près de 360 000 personnes employées (en ETP) dans ces secteurs. Cependant, depuis 2013, l’augmentation est faible, du fait d’évolutions contrastées des différents secteurs : si les emplois dans l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel et dans les EnRR ont poursuivi leur croissance, les emplois dans le secteur des transports terrestres sobres en énergie et peu émetteurs sont en diminution. En matière d’emplois des filières EnR&R, ils voient leurs effectifs progresser de 21 % entre 2017 et 2019 pour atteindre plus de 107 000 ETP. Les emplois se répartissent dans différentes filières :

- Les EnR électriques : 34 230 ETP en 2019 (+ 2 % par rapport à 2017)

- La chaleur renouvelable chez les particuliers : 53 920 ETP (+ 41 %)

- La chaleur renouvelable collective : 12 930 ETP (+ 6 %)

- Les biocarburants gazole et essence : 2 100 ETP (- 16 %)

- Le biogaz : 3 850 ETP (+ 14 %).

Toutes ces filières EnR&R, sauf celle des biocarburants gazole, voient leurs emplois progresser entre 2017 et 2019, avec toutefois des dynamiques contrastées : évolutions très fortes pour la chaleur renouvelable domestique, forte pour le biogaz, et évolutions moins fortes pour les filières EnR électriques, la chaleur renouvelable collective et les biocarburants essence.

