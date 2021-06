Le prÃ©sident de la BEI Werner Hoyer honorÃ© pour son engagement en faveur du climat

Un banquier qui n’est pas réellement un banquier a été honoré en tant que banquier européen de l’année lors d’une cérémonie spéciale. Il s’agit, vous l’aurez deviné, du président de la Banque Européenne d’Investissement, Werner Hoyer. Retour sur cette distinction méritée !

“Après plus de 30 ans en politique, l’idée de recevoir ce prix et de suivre les traces de banquiers accomplis tels que Jean-Pierre Mustier, Axel Weber et Jean-Claude Trichet m’est encore difficile à appréhender”, a déclaré Werner Hoyer, dans son discours de remerciement à l’hôtel de ville de Römer à Francfort.

La BEI s’est engagée à cesser d’investir dans les combustibles fossiles

Mais Werner Hoyer s’est néanmoins heureux d’accepter le titre au nom des près de 4 000 employés de la Banque Européenne d’Investissement dans le monde. La distinction a été décernée il y a un an pour 2019 par le Groupe des 20+1, une association de journalistes financiers internationaux issus des principaux médias d’affaires. Cependant, la cérémonie officielle de remise des prix a été reportée de novembre dernier au 28 juin 2021 en raison de la pandémie. Le jury avait choisi Werner Hoyer car les programmes de financement de la BEI contribuent à la stabilité de l’Union européenne. Sous sa direction, la BEI a promu l’action climatique, l’innovation et la productivité en Europe et dans le monde. C’est également la première institution financière internationale à s’engager à cesser d’investir dans les combustibles fossiles. Dans son discours de félicitations, la présidente Von der Leyen a félicité la banque climatique de l’UE d’être à l’avant-garde des ambitions de l’Europe de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement à ses remerciements pour cette distinction, Werner Hoyer a lancé un avertissement aux politiciens et aux chefs d’entreprise : « Nous savons tous que les années qui précèdent 2030 sont notre dernière chance d’éviter une catastrophe. Si nous voulons réussir à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C, les États membres de l’UE devront investir 350 milliards d’euros dans l’innovation chaque année cette décennie.» Pour le président de la BEI, il est clair que nous ne pourrons passer à une économie neutre en carbone qu’avec des investissements massifs dans les nouvelles technologies. Il ne sera pas possible de réduire les émissions de CO2 de 8% chaque année avec les seules restrictions et interdictions, comme ce fut le cas en 2020 à la suite des confinements liés à la pandémie.

Les innovations nécessaires « n’apparaîtront pas d’elles-mêmes »

Selon Werner Hoyer, les innovations nécessaires « n’apparaîtront pas d’elles-mêmes ». Tout économiste vous dira que les avantages économiques globaux de l’investissement, en particulier lorsqu’il s’agit de technologies de protection de l’environnement, dépassent généralement de manière significative le « rendement » commercial. Des défaillances du marché se produiront donc – en particulier dans la première phase du développement technologique – et cela conduit à un sous-investissement. C’est là que les banques publiques de promotion comme la BEI pourraient intervenir. Si les politiques doivent promouvoir la recherche fondamentale, établir un prix du CO2 et introduire des réglementations, la BEI pourrait compléter cela en finançant des projets d’innovation prometteurs. Cela créerait également de nouvelles opportunités d’exportation pour l’industrie européenne. Par exemple, la BEI a investi dans des parcs éoliens flottants au Portugal et la première giga-usine de batteries lithium-ion en Suède, et a soutenu des applications d’hydrogène pour la production d’acier au Luxembourg, où se trouve le siège de la BEI. En 2020, la BEI a soutenu BioNTech dans les premières étapes du développement du vaccin contre le coronavirus le plus réussi au monde. Son objectif permanent est d’aider à préparer de nouveaux produits sur le marché grâce à des produits de conseil et de financement sur mesure.