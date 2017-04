Renusol optimise son systÃ¨me de montage pour toitures-terrasses

Renusol présente le système optimisé FS10-EW pour le montage d’installations photovoltaïques sur toitures-terrasses sans perforation de la couverture. Grâce à leur vissage innovant et à leur conception légère, mais très robuste, les modules peuvent être installés avec peu d’effort avec une inclinaison de 10° en orientation est-ouest sur n’importe quel type de toiture-terrasse. Les rails courts et les raccords de rails flexibles peuvent également compenser les dilatations thermiques et empêchent ainsi à long terme le glissement de l’installation. Renusol, le fabricant basé à Cologne qui a été racheté par PARI Group au début de l’année, étoffe son portefeuille de produits avec ce nouveau système.

Installation rapide grâce à l’optimisation matérielle

Le raccord vissé entre les rails et les raccords s’effectue sans écrou dans le nouveau système. Le système ne nécessite que cinq composants principaux en plus des brides Renusol standards, ce qui facilite le montage et le stockage. La longueur des rails est limitée à 2,3 m. Moins de pièces et des rails plus courts sont autant d’avantages pour le commerce de gros qui a ainsi besoin de moins de surface de stockage. Cela profite aussi à l’installateur qui peut travailler rapidement et facilement, c’est avantageux pour le transport des composants sur le lieu d’utilisation et pour l’exploitant de l’installation, car le design intelligent limite les erreurs d’installation et les réajustements.

« Tous nos systèmes de montage sont construits selon la devise Keep it simple. Cela offre des avantages au niveau de l’achat, du stockage et du montage. En outre, tous nos systèmes sont compatibles les uns avec les autres, ce qui facilite grandement la vie des installateurs », explique Marko Balen, chef de produit chez Renusol Europe GmbH. Le FS10-EW complète la gamme FS10-S / FS18-S, le système pour toitures-terrasses avec orientation sud disponible sur le marché depuis 2016. « La gamme de produits Renusol offre désormais des solutions complètes pour les toitures-terrasses, les toitures en pente, les toitures métalliques et l’intégration en toiture », déclare M. Balen.

Le raccord flexible des rails permet la stabilité

Grâce au raccord innovant des rails horizontaux, le système peut se dilater et se rétracter sans glisser en cas de variations de température. « Les systèmes conventionnels avec de longs rails peuvent glisser avec le temps parce qu’ils se dilatent plus fortement en cas de variations de température et risquent de migrer en suivant la pente du toit comme une chenille. Notre nouveau FS10-EW peut absorber et neutraliser la dilatation thermique dans les connecteurs. Le FS10-EW reste exactement là où il a été monté malgré le vent, la neige et les variations de température », précise Marko Balen.

Une construction légère pour les toitures-terrasses

La légèreté structurelle du système avec une charge de surface de 1,2 kg/m2 sans module ni lestage ainsi que le design optimisé en tunnel aérodynamique permettent le montage d’installations solaires même sur les toitures à faible capacité de surcharge où la perforation de la couverture n’est pas envisageable. La stabilité du système sur le toit est assurée sans altération du calcul statique grâce au lestage spécifique que l’on peut calculer facilement avec le PV Configurator en ligne de Renusol ou sur demande auprès du service technique de Renusol. « La sécurité est notre principale préoccupation. Notre nouveau produit est lui aussi certifié et a passé des tests en tunnel aérodynamique. Il est conçu pour faciliter au maximum la vie de nos clients sur le lieu d’utilisation », conclut M. Balen. Le nouveau système de montage FS10-EW pour toitures-terrasses est d’ores et déjà disponible.

