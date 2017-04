Et l'autoconsommation avec stockage devient une rÃ©alitÃ© pour les clients de Solarwatt

Solarwatt, spécialiste des solutions photovoltaïques clés en main voit son offre de stockage et de gestion de l’énergie MyReserve reconnue à travers les dix premières installations menées en octobre 2016 sur le territoire français. Performance, facilité d’installation et confort d’utilisation sont les caractéristiques retenues par les installateurs et utilisateurs à l’issue de ces installations grandeur nature. Zoom sur deux chantiers illustrant les premiers résultats mesurés de l’innovation.

Une habitation 100% écologique garantie par le système MyReserve Solarwatt

Pour une installation située près d’Orléans, SOL’AIR Centre, partenaire installateur de Solarwatt a proposé la solution MyReserve afin de répondre aux besoins écologiques de sa cliente. En accord avec les aspirations d’autosuffisance de la propriétaire, SOL’AIR Centre a équipé l’habitation d’un kit écologique qui intègre des panneaux photovoltaïques, un onduleur, un coffre électrique et l’Energy Manager. Pour combler les besoins d’autonomie identifiés, SOL’AIR Centre a pensé rapidement aux avantages offerts par MyReserve. « Le système s’est parfaitement intégré aux installations préexistantes. En proposant tous les éléments nécessaires à la production et à la gestion d’énergie, nous avons rapidement opté pour la pertinence et la performance de MyReserve et de sa batterie lithium-ion embarquée » témoigne Marc Laborde, gérant de SOL’AIR Centre.

Des chambres d’hôtes accueillantes et indépendantes en consommation d’énergie

« Désireux de trouver une solution d’énergie renouvelable permettant d’alimenter nos chambres d’hôtes en électricité et en chauffage, tout en tenant compte de notre contrainte d’habiter un moulin au cœur de la Moselle, chauffé à l’aide d’une turbine hydraulique, notre choix s’est rapidement tourné vers l’autoconsommation et la solution MyReserve développée par Solarwatt » explique Laurent Gretsch, propriétaire du Moulin d’Apach. Après avoir étudié pendant un an leurs consommations en électricité et en chauffage, les propriétaires ont décidé de concrétiser leur projet en optant pour la solution de stockage MyReserve, vivement recommandée par leur installateur. « Nous voulions maximiser notre production et consommation d’énergie de manière autonome. C’est pour cela que la solution globale batterie combinée à l’Energy Manager ainsi que les caractéristiques techniques de MyReserve nous ont convaincus » ajoute Laurent Gretsch qui va bientôt accueillir ses premiers locataires cet été.

