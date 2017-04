CoopÃ©ration innovante en matiÃ¨re de financement entre Akuo Energy et Eiffel Investment sur AkuoCoop

Akuo Energy, l’un des tous premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable en France, et Eiffel Investment Group annoncent ce jour une initiative originale et innovante en matière de financement de la transition énergétique autour de la nouvelle plateforme de financement participatif dédiée au financement des projets d’Akuo Energy, AkuoCoop (www.akuocoop.com)

Depuis le 22 mars 2017, la plateforme de crowdlending AkuoCoop permet aux citoyens de prêter aux projets d’énergie renouvelable développés par Akuo Energy, et d’être ainsi associés à leur rentabilité. Dans le cadre du partenariat, Eiffel Investment Group co-investit aux côtés des prêteurs d’AkuoCoop. Plus spécifiquement, Eiffel Investment Group apporte à Akuo Energy un financement qui lui permettra, pour chaque euro collecté sur AkuoCoop, de doubler le montant prêté dans le projet. La première enveloppe investie par Eiffel Investment Group, d’un montant de 350 000 €, devrait ainsi bénéficier aux trois premiers projets proposés par la plateforme AkuoCoop.

Pour cette initiative, Eiffel s’appuie sur sa double expertise du financement de la transition énergétique (domaine dans lequel Eiffel Investment Group investit depuis ses débuts) et du financement participatif (Eiffel Investment Group est un des principaux investisseurs via les plateformes de prêts en ligne en Europe et gère notamment le fonds Prêtons Ensemble).

Eric Scotto, co-fondateur et président d’Akuo Energy, déclare : « Le financement participatif est une discipline nouvelle pour nous, qui s’inscrit en parfaite complémentarité avec notre positionnement d’acteur du territoire. Nous sommes très fiers d’être soutenus dans cette initiative par un acteur tel qu’Eiffel Investment Group. Ce partenariat témoigne pour nous de la justesse de notre positionnement et nous encourage à aller d’autant plus avant dans l’innovation pour associer encore davantage les citoyens au financement de la transition énergétique.»

Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, déclare : « Notre rôle d’investisseur professionnel engagé est de soutenir les meilleures initiatives dans nos domaines d’expertise, en particulier quand elles ont une forte utilité sociale et environnementale. En apportant un financement aux cotés des particuliers qui investissent sur AkuoCoop, nous amplifions la force de frappe tirée de la plateforme et nous contribuons à financer des projets d’énergie renouvelable de qualité. »

