RentrÃ©e en fanfare pour la plateforme dâ€™investissement participatif enerfip.fr

Le financement participatif fait florès dans le solaire. La plateforme enerfip.fr multiplie les projets et dynamise le secteur. La preuve à travers les projets de la CNR et de VALECO !

A partir du 1e octobre 2019, sur la plateforme d’investissement participatif enerfip.fr, les habitants de Valence Romans Agglo pourront ainsi s’engager dans la transition énergétique en investissant dans deux projets photovoltaïques développés par CNR à Bourg -Les-Valence. La collecte sera ensuite ouverte à partir du 28 octobre et jusqu’au 15 janvier 2020 aux habitants de la Drôme et des départements limitrophes. Cette campagne de financement participatif est la 3ème que CNR lance pour un parc photovoltaïque, après celle de Villebois dans l’Ain, et de Trescléoux dans les Hautes Alpes. Elle concrétise l’un des 9 engagements que CNR a pris lors de la COP21, en faveur de la transition énergétique et du climat. Afin d’informer les habitants du territoire sur les modalités du financement participatif et les accompagner dans leur démarche d’investissement s’ils le souhaitent, CNR et Enerfip animeront une réunion d’information le mardi 17 septembre à 20h30 – à la mairie de Bourg-lès-Valence ainsi qu’une permanence d’investissement le mardi 1er octobre de 10h à 18h30 – à la mairie de Bourg-lès-Valence.

Des projets innovants

Développées par CNR, producteur français d’énergie 100% renouvelable, ces centrales seront constituées d’environ 18 000 panneaux solaires, pour une puissance totale installée de 5,75 MWc. Elles produiront près de 7700 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle chauffage compris de plus de 3 100 personnes vivant en France, et devraient être mis en service sur le 1er semestre 2020. Les deux projets sont implantés sur une friche industrielle, résultant de l’aménagement dans les années 60 par CNR de la centrale hydroélectrique de Bourg-lès-Valence :

• Le premier projet, est situé au Sud-Est du site sur une surface de 7 hectares et constitué de 15 625 panneaux solaires, pour une puissance totale installée de 5 MWc.

• Le deuxième projet, situé au Nord-Ouest du site, s’étend sur une surface de 1 hectare, avec 2 419 modules représentant une puissance totale installée de 750 kWc.

Désigné lauréat d’un appel d’offres de la CRE visant à soutenir des projets innovants, ce parc fera l’objet d’une expérimentation visant à optimiser les différentes sources d’énergie renouvelables dont dispose CNR – l’usine hydroélectrique sur le Rhône, les parcs éoliens voisins et le futur parc photovoltaïque – par la mise en place d’une centrale virtuelle spécifique (POMMIER : Plateforme d’Optimisation et de Modulation Mutualisées pour l’Intégration des Energies Renouvelables).

Une démarche écoresponsable au bénéfice des citoyens du territoire

Plus au Sud, le projet de Saint-Quentin-la-Tour, porté par VALECO, est situé dans le département de l’Ariège, sur la commune de Saint-Quentin-la-Tour, à 7 km au sud de Mirepoix. Le projet est localisé au lieu-dit Bernède, sur un ancien site de stockage de déchets ménagers. Il s’étend sur une surface de 5 hectares. Avec une puissance cumulée de 3,05 MWc, plus de 7 924 panneaux produiront chaque année environ 4 030 000 kWh, soit l’équivalent de près de deux fois la consommation électrique de la commune de Saint-Quentin-la-Tour, ou près de 20% des besoins de la ville de Mirepoix. Les travaux ont débuté à l’été 2019 et aboutiront à une mise en service au début de l’année 2020.

Dans le cadre du financement de ce projet, VALECO s’est également engagé à mettre en œuvre un financement participatif permettant aux habitants de la commune, d’investir une partie de leur épargne sur des projets qui contribuent au développement de leur territoire. A partir de 10 € seulement, chacun pourra investir la somme de son choix et bénéficiera d’un taux d’intérêt très attractif en plus d’un engagement en faveur de la Transition énergétique. Conformément aux conditions fixées par la Commission de Régulation de l’Energie, l’investissement est réservé aux habitants de l’Ariège et de ses départements limitrophes (la Haute-Garonne, l’Aude et les Pyrénées-Orientales). D’un montant total à collecter de 330 000 €, l’opération sera ouverte à partir du 12 septembre sur enerfip.fr. De quoi faire là encore des citoyens des acteurs de leur territoire !