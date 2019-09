La plate-forme location toiture.fr fÃªte ses un an : lâ€™heure dâ€™un premier bilan et de nouvelles perspectives

Durant ces douze derniers mois, la plate-forme location toiture.fr a généré 1 700 projets en tiers- investissement. Parmi ce volume, 1 1000 projets ont été qualifiés de par le productible suffisant et la distance de raccordement inférieur à 300 mètres. « Le taux de réalisation – niveau promesse de bail – se situe autour de 40 %. 440 projets vont donc être réalisés dans les prochains mois. Cela représente une capacité de production de 44 MWc et un CA estimé à 66 million d’€ que nous avons apporté à nos partenaires développeurs et investisseurs » analyse Sebastian Muissus, Directeur Général de la plateforme.

Fort de ce succès, les jeunes entrepreneurs de locationtoiture.fr ont lancé en juillet 2019 une deuxième plate-forme hangarsolaire.fr qui permet cette fois aux agriculteurs de trouver des partenaires pour réaliser des hangars photovoltaïques clef en main en autofinancement. « Nous sommes assez surpris par la forte demande des agricultures qui ont la volonté d’investir eux-mêmes. Nous estimons même que 20 % des projets vont être des hangars clef en main sur les 2 000 projets de 100 kWc que nous planifions de générer l’année prochaine. Nous sommes d’ailleurs actuellement encore à la recherche de partenaires installateurs locaux pour des projets clef en main » poursuit Sebastian Muissus qui ne compte pas en rester là. « Nous sommes actuellement en phase de test pour un troisième site louersonterrain.fr pour fournir des projets fermes au sol à nos partenaires développeurs et investisseurs » conclut-il. Autant de plateformes qui ne manqueront pas de dynamiser la filière photovoltaïque…