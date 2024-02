RentabilitÃ© optimisÃ©e avec la technologie avancÃ©e KACO pour les toitures solaires complexes

Les onduleurs photovoltaïques solaires blueplanet 100 NX3 et 125 NX3 offrent une efficacité et une rentabilité de 99,1 %, et ce malgré des architectures de toit difficiles. Explications !

Avec les onduleurs solaires photovoltaïques blueplanet 100 NX3 et 125 NX3, KACO new energy présente une solution pionnière pour les systèmes photovoltaïques dans les applications commerciales et industrielles. Les onduleurs garantissent une rentabilité élevée pour les toits solaires complexes et offrent des avantages uniques tels qu’un surdimensionnement de 200 % et un rendement de 99,1 %.

Solutions avancées pour toitures complexes

Conformément à l’engagement de KACO en faveur de la production de produits durables, les onduleurs sont produits de manière respectueuse du climat au siège de l’entreprise à Neckarsulm. Jens-Ole Kück, PDG de KACO new energy, a déclaré : « Alors que KACO new energy développe et fabrique les blueplanet 100 NX3 et 125 NX3 à son siège social de Neckarsulm, ils ont une empreinte CO2 exceptionnellement faible. Cette volonté de durabilité est au cœur de notre modèle. C’est pourquoi nous avons également mis en œuvre de vastes programmes de tests qui vont bien au-delà de la norme ». Développé spécifiquement pour aider les opérateurs et les installateurs confrontés au défi des architectures de toiture complexes, KACO new energy a présenté les onduleurs solaires photovoltaïques blueplanet 100 NX3 M8 et 125 NX3 M10. Ces onduleurs pionniers marquent une autre étape importante dans la production nationale d’onduleurs et soulignent l’engagement de KACO new energy en faveur de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité.

Une puissance constamment élevée à l’entrée des onduleurs

Les deux onduleurs sont caractérisés respectivement par huit et dix trackers MPP. La flexibilité de ces nombreux apports en fait la solution idéale pour les systèmes photovoltaïques sur les toits commerciaux irréguliers. De plus, les blueplanet 100 NX3 et 125 NX3 permettent d’utiliser la dernière génération de modules photovoltaïques hautes performances et offrent un surdimensionnement exceptionnel de 200 % du côté DC – une caractéristique du marché qui a été réalisée par KACO new energy à la demande du client. Cette fonctionnalité permet une puissance constamment élevée à l’entrée des onduleurs et une augmentation plus abrupte de la courbe de puissance.

Une technologie de pointe assure la rentabilité

Les blueplanet 100 NX3 et 125 NX3 utilisent du carbure de silicium (SiC) comme semi-conducteur. Cela permet des fréquences de commutation plus élevées et une tolérance de température plus élevée. En conséquence, les onduleurs atteignent un rendement inégalé de 99,1 pour cent et ont un déclassement de puissance constant. Même à des températures supérieures à 50 degrés Celsius, ils ne s’éteignent pas – contrairement aux appareils comparables – mais réduisent simplement progressivement leur puissance. Pour garantir la sécurité et la stabilité des rendements, KACO new energy s’appuie non seulement sur un matériel robuste, mais également sur des logiciels sophistiqués. En coopération avec la société mère Siemens, tous les processus logiciels sont soumis à une analyse des risques et tous les composants logiciels sont testés au préalable et en permanence. Les données sont stockées exclusivement sur des serveurs en Allemagne et dans l’UE.