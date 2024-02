GoodWe Ã©largit son portefeuille d’onduleurs string de 320/350kW pour les centrales au sol et rÃ©duit le LCOE

GoodWe a lancé son nouvel onduleur string triphasé 1.500 V, l’UT (320/350 kW). Conçu pour répondre aux besoins des grandes centrales électriques, cet onduleur offre un rendement élevé, un fonctionnement et une maintenance optimisés (O&M) et une stabilité fiable du système. Avec cet ajout, GoodWe renforce son portefeuille pour les centrales au sol en offrant une plus grande capacité et en réduisant considérablement le coût de production de l’électricité (LCOE).

La série offre des options pour 12 MPPT et 15 MPPT et présente un rendement maximal de 99,01 %. Avec un courant d’entrée de string maximal de 15/20A, elle est compatible avec les modules haute puissance et optimise les rendements énergétiques pour les centrales solaires. La série UT offre des fonctions de dégradation induite par le potentiel (PID) et de récupération PID qui réduisent efficacement les pertes d’énergie dues aux effets PID, en particulier à des températures et des taux d’humidité élevés. Avec un indice de protection IP66 et un degré de protection allant jusqu’à C5, l’onduleur prouve sa résistance, notamment dans les environnements difficiles. Le 320 kW UT peut fonctionner sans derating à une température ambiante allant jusqu’à 45 degrés Celsius.

Un onduleur qui maximise le retour sur investissement des centrales

L’utilisation de la technologie Mid-Band Power Line Communication (HPLC) permet de réduire les coûts d’installation sans câblage de communication supplémentaire. L’UT peut également être équipé pour compenser la puissance réactive pendant la nuit afin de maintenir la stabilité de la tension du système, ce qui élimine le besoin d’un système de compensation externe coûteux. En outre, l’onduleur UT prend en charge une faible valeur SCR de 1,0, ce qui garantit que la centrale reste stable même dans des conditions de réseau faibles. L’onduleur UT, associé à d’autres composants clés pour les centrales au sol proposés par GoodWe, tels que les stations MV (MVS) et les équipements de communication avancés, constitue une solution à source unique qui a fait ses preuves dans différents environnements extérieurs. Cette solution intégrée optimise les rendements énergétiques, simplifie l’exploitation et la maintenance et maximise ainsi le retour sur investissement des centrales.

« Nous avons renforcé notre capacité à répondre aux multiples besoins des EPC et des développeurs »

Confortablement installé dans un conteneur transportable, le MVS comprend les principaux équipements de commutation BT et MT ainsi qu’un transformateur afin d’assurer une conversion de courant sans faille. Une fois que l’onduleur UT a converti l’énergie en courant continu en courant alternatif, le poste MT continue à convertir la tension alternative pour un raccordement facile au réseau et une distribution aisée. Pour la surveillance du système, les appareils de communication comme ceux de la série SCU3000 permettent la collecte et la transmission des données au sein de la centrale. En outre, la solution facilite les opérations et la maintenance globales grâce à une plateforme de surveillance au niveau de la station, connue sous le nom de SolarOS de GoodWe, qui rend la gestion du système accessible et efficace à distance. “Avec le lancement de l’onduleur UT, nous avons renforcé notre capacité à répondre aux multiples besoins des EPC, des développeurs de centrales électriques et des investisseurs, en leur garantissant un retour sur investissement sûr. À l’avenir, GoodWe continuera de promouvoir l’innovation technologique et d’offrir un portefeuille de produits plus bancables et des solutions clés en main pour les grands projets solaires“, a commenté Ron Shen, vice-président de GoodWe.