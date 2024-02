Les start-ups prÃ©sentent des solutions dâ€™avenir pour lâ€™Ã©nergie et la mobilitÃ© Ã  The smarter E Europe 2024

Qu’elles soient génératrices d’idées ou moteurs de développement, les startups, par leur agilité et leur capacité d’innovation, jouent un rôle central dans la mise en place d’un approvisionnement en énergie renouvelable 24 h/24 7 j/7.

Pour démontrer leur impact sur le secteur, The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie, leur offre une plateforme dédiée avec la Start-up Area. Sur 2 500 mètres carrés, quelque 150 startups auront la possibilité de présenter leurs solutions d’avenir pour l’énergie et la mobilité à un vaste public professionnel et de nouer des contacts ciblés avec des entreprises bien implantées. The smarter E Europe avec ses quatre salons professionnels (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) aura lieu du 19 au 21 juin 2024 à la Messe München. Plus de 2 800 exposants et plus de 115 000 visiteurs venus du monde entier seront accueillis dans 19 halls et sur l’espace extérieur.

Capacité d’innovation, agilité et audace

Des énergies renouvelables à l’électromobilité en passant par la décentralisation et la transformation numérique, les startups révolutionnent les différentes manières dont nous produisons, stockons, distribuons et consommons l’énergie. Elles proposent par exemple des approches innovantes pour la décarbonation, l’optimisation de la production et de la consommation ainsi que le financement des smart grids. Grâce à leur capacité d’innovation, leur agilité et leur audace, elles jouent un rôle décisif dans la réussite d’un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24. Elles suscitent donc un grand intérêt de la part du secteur de l’énergie. C’est pourquoi The smarter E Europe propose avec la Start-up Area une plateforme de réseautage.

Hall C5 : place aux startups

Environ 150 startups se déploieront dans le hall C5 sur les 2 500 mètres carrés de la Start-up Area. Le nombre des jeunes entreprises participantes augmente donc de 65% par rapport à l’année précédente (elles étaient 91 en 2023). The smarter E Europe constitue un tremplin pour commercialiser plus rapidement leurs solutions, produits et modèles commerciaux innovants. Les startups ont l’opportunité de s’établir plus vite et de se mettre en relation directement avec les acteurs qui comptent : producteurs, fournisseurs, revendeurs, planificateurs, développeurs de projets, fournisseurs de systèmes, installateurs, distributeurs d’énergie et gestionnaires de réseau. Dans le même temps, elles peuvent rencontrer sur place des investisseurs potentiels. Quatre salons seront à disposition pour le réseautage. En outre, les startups pourront pitcher leur projet sur la Start-up Stage face à un large public de professionnels et de visiteurs.