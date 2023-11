RÃ©novation Ã©nergÃ©tique, autoconsommation, le photovoltaÃ¯que revient en force pour les 15 ans de QUALIPV

Qualit’EnR, organisme de qualification leader des énergies renouvelables dans le bâtiment, fête cette année les 15 ans de sa qualification RGE QualiPV et recense une augmentation record du nombre d’entreprises qualifiées pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en 2023 (+ 74 % depuis le début de l’année), un boom qui ponctue 5 années de hausse. Et ce n’est pas fini, puisque le nombre d’installateurs actuellement en formation agréée QualiPV a plus que doublé en 1 an (+ 121 % v. 2022). Analyse du marché !

L’attrait pour le photovoltaïque s’explique avant tout par une politique volontariste du gouvernement qui, pour remplir les engagements EnR de la France affiche des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique. Le photovoltaïque apparait comme une alternative crédible aux hausses tarifaires successives de l’énergie ces derniers mois. La motivation du consommateur est claire : faire baisser la facture, avec l’usage de l’énergie solaire en autoconsommation, tout en faisant un geste écologique.

Le grand boom des entreprises qualifiées QUALIPV : + 74 % en 2023

Cette année, le nombre d’entreprises qualifiées QualiPV de Qualit’EnR atteint des niveaux inégalés depuis la vague photovoltaïque de la fin des années 2000. En forte hausse depuis 2017, le nombre d’installateurs qualifiés connaît un boom sur 2023 annonçant un millésime record. Ainsi à la mi-novembre, 3 149 entreprises sont qualifiées QualiPV en France. C’est + 73,88 % par rapport à janvier. Aujourd’hui, plus d’une entreprise sur 6 qualifiée chez Qualit’EnR est qualifiée QualiPV. Le secteur du photovoltaïque connaît un véritable engouement. Ainsi, tout comme le nombre de demandes de qualifications QualiPV entrantes, le nombre de stagiaires ayant suivi une formation QualiPV entre janvier et septembre a plus que doublé (+ 121 %) par rapport à la même période en 2022. Des résultats dont se félicite André Joffre, Président de Qualit’EnR : « Les Français, avec la flambée des prix de l’énergie induite par la crise énergétique, se sont tournés vers les énergies renouvelables. C’est une évolution très positive qui démontre une réelle prise de conscience de l’importance des EnR chez les particuliers et que l’énergie solaire contribue significativement à accélérer la transition énergétique. Cette prise de conscience et la forte demande associée des clients pour les EnR a de facto des répercussions sur les entreprises qui cherchent à former plus de collaborateurs et à intégrer le dispositif qualité de Qualit’EnR. Cependant, le dynamisme que connaît le marché du photovoltaïque aujourd’hui, même s’il présage un changement d’échelle et même si le secteur manque de bras, ne doit pas pour autant compromettre l’exigence qualité qui nous incombe, ni entacher la sélectivité des candidats. »

Pour des installations dans les règles de l’art

« Si les formations EnR, et dans ce cas précis la formation QualiPV, sont un véritable levier pour faire monter en compétence les professionnels, elles sont avant tout un moyen de s’assurer qu’un installateur possède un socle métier correctement constitué pour réaliser des installations dans les règles de l’art, conformes à la réglementation. Or, aujourd’hui, plus d’un stagiaire sur quatre échoue à l’évaluation de fin de formation. Ce n’est pas parce que le secteur a besoin de main d’œuvre qualifiée que nous devons sacrifier notre engagement et que l’on perde en qualité, sinon, toute la filière EnR en pâtira. Dans ce contexte de fort dynamisme pour le marché du photovoltaïque, les professionnels doivent pouvoir trouver rapidement et facilement des formations pour les aider à monter en compétences, réaliser des installations dans les règles de l’art et conformes à la réglementation. Un gros effort a été fait en 2023 avec la programmation d’un plus grand nombre de formations de formateurs et de jurys (+ 296 % de formateurs formés par rapport à 2022, toutes EnR confondues), il est essentiel de préparer et d’évaluer toujours plus de formateurs, afin que les centres déploient davantage de sessions. Cependant, nous ne devons pas déroger à la qualité et à la sélectivité. Actuellement, seul un formateur sur deux formé est agréé pour dispenser les formations EnR et leurs compétences sont revues tous les quatre ans. C’est grâce à ce niveau d’exigence que nous réussirons à faire monter en compétence la filière et à préserver la conformité des travaux aux règles de l’art de la rénovation énergétique » rappelle Teddy Puaud, Délégué général de Qualit’EnR.

Soutenir la croissance du solaire photovoltaïque

Historiquement, la qualification QualiPV rassemble 2 corps de métier. Les couvreurs, qualifiés QualiPV BAT installent les modules photovoltaïques, principalement ceux intégrés au bâti. Les électriciens, qualifiés PV36 et PV500, se focalisaient sur les raccordements électriques. Pour accompagner la croissance du secteur et répondre à la demande, il est essentiel de relever les défis des compétences et de l’attractivité de ces métiers, pour répondre à l’ampleur que prend le marché du photovoltaïque aujourd’hui. L’enjeu est double. Des réflexions sont en cours dans la filière :

- Conserver l’expertise technique des installateurs dans chacun des domaines tout en leur donnant les clés techniques pour leur permettre de travailler en autonomie sur les installations les plus simples, dès lors qu’ils ont les minimums requis ;

- Aider à l’émergence et au développement de :

o formations initiales pour que les jeunes possèdent en sortie d’école ces nouvelles compétences EnR

o formations continues pour faciliter les reconversions des professionnels dans des secteurs proches et/ou en recherche d’emploi. Les énergies renouvelables pour le bâtiment doivent trouver leur place dans tous les référentiels pédagogiques concernés. Il faut en faire un atout d’attractivité pour intégrer cette « armée de réserve », ces talents qui n’imaginaient pas devenir installateurs ou installatrices EnR.

Encadrés

Les installateurs et QUALIPV selon les régions en 2023 (en France métropolitaine)

Un TOP 3 inchangé pour les entreprises qualifiées :

N°1 = Occitanie, 664 installateurs qualifiés QualiPV (+ 26 % V. 2022)

N°2 = Auvergne-Rhône-Alpes, 614 installateurs qualifiés QualiPV (+ 42,79 % V. 2022)

N°3 = Nouvelle Aquitaine, 496 installateurs qualifiés QualiPV (+ 47,62 % V. 2022) La Corse (14), la Normandie (61) et le Centre-Val-de-Loire (92) sont les régions les moins qualifiées QualiPV, malgré une augmentation sensible sur un an. –

Un TOP 3 identique pour les entreprises en formation (données à fin septembre 2023) :

N°1 = Auvergne-Rhône-Alpes, 990 installateurs formés QualiPV

N°2 = Nouvelle Aquitaine, 774 installateurs formés QualiPV

N°3 = Occitanie, 752 installateurs formés QualiPV

Pompe à chaleur, véhicule électrique… : des installateurs multi-qualifiés pour répondre aux nouveaux usages

Qualit’EnR recense actuellement 1 374 entreprises qualifiées QualiPV et QualiPAC, soit 43,63 % du parc des qualifiés PV de l’organisme. Cette double qualification, permettant l’installation de pompes à chaleur alimentées par une électricité photovoltaïque, semble prometteuse à l’heure où le gouvernement envisage de généraliser l’interdiction de l’installation de chaudières à gaz neuves. Enfin, Qualit’EnR compte 112 entreprises qualifiées QualiPV et Recharge Elec+. Cette double qualification permet l’alimentation de bornes de recharge pour véhicule électrique par de l’électricité photovoltaïque. Mailler véhicule électrique et électricité solaire pour une utilisation optimisée de l’énergie décarbonée est un enjeu moteur !