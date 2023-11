TRYBA ENERGY poursuit sa forte croissance et se tourne vers les industriels

Acteur majeur de la transition énergétique, TRYBA ENERGY, filiale du groupe ATRYA, développe depuis 15 ans des centrales photovoltaïques sur une multitude de sites industriels pour le compte de sa société mère, leader de la menuiserie en Europe. Au cours des 3 dernières années, TRYBA ENERGY a enregistré une forte croissance de son activité, qui s’est traduite par des effectifs triplés et un chiffre d’affaires plus que doublé. TRYBA ENERGY franchit une nouvelle étape de son développement en ouvrant désormais son expertise à tous les industriels désireux d’investir dans des équipements photovoltaïques. L’entreprise, qui vise une croissance de 30% en 2024, renforce ses effectifs et lance une campagne de recrutement.

Engagée dans la transition énergétique depuis 2008, la division TRYBA ENERGY est devenue experte de l’énergie solaire photovoltaïque en valorisant le patrimoine foncier de ses partenaires. A l’œuvre sur une multitude de centrales photovoltaïques pour le compte de sa maison-mère, comme sur le site industriel de TRYBA INDUSTRIE à Gundershoffen en Alsace, TRYBA ENERGY intervient sur toutes les étapes d’un projet : le développement, l’installation, le financement ainsi que l’exploitation et la maintenance.

La forte croissance s’accompagne d’une diversification

TRYBA ENERGY connaît un développement important depuis ces trois dernières années : ses effectifs ont triplé (20 salariés à ce jour) et son chiffre d’affaires, plus que doublé. Actuellement, l’ensemble des projets en développement représente environ 300 MW avec une gestion globale actuelle de 100 millions d’euros d’actifs photovoltaïques. Une activité consolidée début 2023 par un financement bancaire structuré de 100 millions d’euros.

Cette croissance s’accompagne d’une diversification. TRYBA ENERGY étend désormais son activité à toutes les entreprises qui souhaitent investir dans leur propre équipement photovoltaïque. « Des acteurs tels que des industriels, centres hospitaliers, centres commerciaux ou encore grands exploitants agricoles sont d’ores et déjà convaincus par notre solution », indique Nicolas Sur, Directeur Général de TRYBA ENERGY. « Nous mettons notre savoir-faire à disposition de nos clients : nous savons nous mettre dans la peau d’un investisseur car nous le sommes aussi sur nos propres installations. Ce rôle d’accompagnateur nous positionne en tant qu’expert indépendant capable de négocier au meilleur prix l’installation des équipements. C’est une vraie opportunité pour nos clients qui s’y retrouvent financièrement ».

TRYBA ENERGY renforce ses équipes

Pour accompagner l’expansion de cette activité et atteindre plus de 30% de croissance en 2024, TRYBA ENERGY renforce ses équipes. Les profils recherchés sont des ingénieurs d’affaires, des chefs de projets polyvalents mais aussi des techniciens et des ingénieurs bureau d’études. “C’est notre ADN d’indépendant industriel associé à notre mission de développement de l’énergie solaire photovoltaïque qui nous a convaincus du bien-fondé de cette stratégie de croissance. Notre démarche s’inscrit dans les objectifs fixés par le gouvernement français pour un développement massif et vertueux des énergies renouvelables ”, conclut Nicolas Sur.