Lendosphere : 250 Mâ‚¬ investis et nouvelle dimension europÃ©enne pour le financement de la transition Ã©nÃ©rgÃ©tique

Lendosphere, plateforme experte en financement participatif dédié aux énergies renouvelables, a désormais dépassé le seuil de 250 millions d’euros d’investissements. Ce nouveau jalon illustre la place qu’occupe dorénavant ce mode d’investissement dans la démocratisation du financement des énergies renouvelables et l’accélération du fléchage direct de la dette privée vers la transition énergétique. Donner du sens à son épargne, mode d’emploi !

Les 29 500 investisseurs inscrits sur la plateforme Lendosphere ont contribué au financement de plus de 500 projets de la transition énergétique depuis 2014, avec une croissance constante et soutenue au cours des dernières années. Lendosphere est également passé sous agrément européen “Prestataire de services de financement participatif” (PSFP), donnant de nouvelles perspectives géographiques à l’entreprise qui pourra élargir son offre au-delà des frontières hexagonales.

Attentes croissantes des investisseurs : accessibilité et transparence

Le financement participatif de la transition énergétique répond à trois attentes croissantes des investisseurs – des produits accessibles, transparents et performants – en apportant sur le marché un parcours simple (tickets d’entrée modérés, parcours digital et sans frais), un fléchage précis des investissements (financement direct des actifs, impact environnemental mesuré) et, sur Lendosphere, un rendement moyen de 7,17% annuel depuis début 2023 et aucun défaut à date. Cette adéquation entre les besoins des investisseurs et l’offre de Lendosphere se mesure par le nombre des nouveaux inscrits sur la plateforme. Celui-ci s’élève depuis le début de l’année à plus de 6 000, portant à près de 30 000 le nombre total d’investisseurs. Leurs profils sont de plus en plus larges, depuis l’investisseur engagé à celui qui recherche la diversification de ses allocations tout en recherchant à coupler performance financière et extra-financière. En 2023, la fidélisation des investisseurs se consolide à un niveau très élevé, avec 75 % d’entre eux se positionnant comme des investisseurs récurrents.

+ 60 % de fonds levés en 2023 et synergie avec un fonds d’investissement

L’adéquation s’évalue aussi à l’aune des fonds levés, qui atteindront cette année 90 millions d’euros, soit une progression de 60 % par rapport à l’année dernière. Sur les 250 M€ investis au total via Lendosphere, le fonds FPS 123 Transition Énergétique – géré par la société de gestion 123 IM, actionnaire majoritaire de Lendosphere – représente 17 M€, déployés sur 13 projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. Lendosphere est la première plateforme à conjuguer ces outils complémentaires que sont la plateforme assurant un investissement direct des investisseurs privés, et un fonds de dette privée permettant une diversification gérée par 123 IM. Forte de ces résultats, Lendosphere continue de se positionner en tant qu’acteur majeur du financement participatif responsable, offrant des opportunités d’investissement attractives et contribuant activement à la transition énergétique et écologique.

Un agrément européen pour de nouvelles perspectives géographiques

Après près de 10 ans sous agréments français, la plateforme passe en ce mois de novembre sous agrément européen, attribué par l’AMF en novembre. L’agrément faisant référence est désormais celui de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP), nouveau règlement européen qui harmonise les pratiques entre les pays de l’UE. Cette évolution est positive pour le financement participatif en France car il offre une plus grande sécurité aux investisseurs et pose les bases d’un marché européen.