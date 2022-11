Renouvellement des contrats d’Ã©lectricitÃ© : derniÃ¨re ligne droite pour bÃ©nÃ©ficier avec certitude de l’ARENH en 2023

La CRE met à jour ses références de prix indicatives de l’électricité pour les PME, les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au code de la commande publique. Ces références de prix doivent permettre aux PME et aux acteurs publics amenées à souscrire ou renouveler prochainement un contrat de fourniture d’électricité pour 2023, de s’assurer que les offres de leurs fournisseurs sont compétitives et reflètent bien la réalité des coûts d’approvisionnement.

A l’occasion de cette mise à jour, la CRE rappelle que de nombreux fournisseurs prévoient de réduire sensiblement leurs offres incluant de l’ARENH « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique » après le guichet du 21 novembre 2022, voire quelques jours avant pour avoir le temps de préparer les demandes d’ARENH qui seront adressées à la CRE. La CRE encourage donc vivement les PME, les collectivités territoriales et les acheteurs soumis à la commande publique qui n’auraient pas encore renouvelé leurs contrats pour 2023, à solliciter dans les meilleurs délais des offres auprès de fournisseurs d’électricité, afin que ces derniers puissent inclure avec certitude de l’ARENH dans les prix de l’électricité proposés.