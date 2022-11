Le projet Agorasun dâ€™autoconsommation collective portÃ©e par Tecsol Ã  la Une dâ€™ActuPerpignan

La presse est unanime ! Le projet d’électricité verte en circuit court qui est sur le point de voir le jour sur les ZAE Agrosud et Tecnosud sous l’impulsion de Perpignan Méditerranée Métropole et du bureau d’études Tecsol devient le marronnier de cette crise énergétique qui risque bien de perdurer. Après le Parisien, le site ActuPerpignan s’empare de ce projet totalement innovant de partage d’énergie – aussi appelé d’autoconsommation collective – mené à Perpignan est l’un des plus ambitieux de l’Hexagone. Dans le contexte énergétique actuel, il devrait surtout parler aux entreprises dont la facture a été souvent multipliée par deux depuis le début de la guerre en Ukraine. Reportage par Aurélien Marchand !

actu.fr/occitanie/perpignan_66136/perpignan-un-projet-unique-en-france-cette-zone-d-activite-va-produire-sa-propre-energie-solaire_55193417.html