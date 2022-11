Lagazel inaugure son troisiÃ¨me atelier de lampes, kits et bornes solaires Ã  ThiÃ¨s au SÃ©nÃ©gal

Il y a six ans, Lagazel lançait son premier atelier de fabrication de lampes solaires au Burkina Faso. Fort de son expérience, et après une première réplication d’atelier au Bénin en 2021, Lagazel a inauguré mercredi 16 novembre dernier son troisième atelier de fabrication à Thiès au Sénégal, en partenariat avec le Centre de Formation, d’Application et d’Incubation aux Métiers des Energies Renouvelables PROMESS et sous le parrainage de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes. Pionnier de la fabrication locale d’équipements solaires de qualité sur le continent africain, le modèle de Lagazel valorise la création d’emplois et de valeur ajoutée locale.

L’entreprise Lagazel a désormais diffusé 100 000 produits solaires dans une quinzaine de pays d’Afrique. Avec seulement deux références de lampes solaires à ses débuts, l’entreprise n’a pas cessé d’innover et dispose aujourd’hui d’une gamme complète de lampes solaires pour l’éclairage et la recharge de téléphones portables, des kits solaires pour l’électrification d’un ménage ou d’un petit commerce, des bornes solaires pour le balisage extérieur et des solutions de charge collective pour des projets communautaires. La dernière innovation, la station USB Boumba, permet la recharge simultanée de 16 téléphones ou tablettes grâce à l’énergie solaire. Les points communs à tous ces produits ? Fabriqués en métal, les produits Lagazel sont robustes, ils répondent aux standards de qualité internationaux Verasol et sont durables grâce au service après-vente de proximité.

5 000 produits par mois

Après le Burkina Faso et le Bénin, c’est au Sénégal que Lagazel a choisi d’implanter sa troisième unité de fabrication locale, incitée par les opportunités de marché et contrainte par les difficultés logistiques et douanières à approvisionner le pays depuis ses autres ateliers ouest-africains. Sept techniciens et deux superviseurs ont été formés à la fabrication des produits Lagazel et le Centre PROMESS a été équipé d’une ligne de production qui permettra de fabriquer 5 000 produits par mois. Pour cette première année, une cinquantaine de stations de charge collective et plus de 2 000 lampes solaires ont été fabriquées.

« Le Sénégal pourrait même devenir un hub de production »

A ce jour, une grande partie des stations de charge collective de lampes solaires sont déployées dans les écoles de la région de Saint-Louis par l’ONG Le Partenariat qui appuie la mise en place d’innovations énergétiques par les micro-opérateurs/opératrices en lien avec ses partenaires sur le territoire. Les stations de charge installées à l’école permettent aux élèves d’accéder à l’éclairage pour faire leurs devoirs chez eux, tout en renforçant le rôle de l’école dans la communauté grâce au système de charge collectif. « La solution innovante a fait ses preuves depuis plusieurs années, et nous espérons bénéficier du soutien des institutions et acteurs sénégalais pour déployer ces solutions fabriquées localement sur toute l’étendue du territoire national. Si les conditions sont favorables, le Sénégal pourrait même devenir un hub de production pour approvisionner les pays voisins comme la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau », explique Arnaud Chabanne, Fondateur de Lagazel.

« Lagazel, acteur incontournable de l’industrialisation en Afrique »

Agissant à contre-courant des autres acteurs du secteur du solaire hors-réseau qui concentrent la production de produits solaires en Asie et les distribuent en Afrique via des modèles de location-vente appelés pay-as-you-go, Lagazel valorise la création de valeur ajoutée locale en amont de la chaine de valeur. « Grâce au savoir-faire industriel de notre PME française qui existe depuis trois générations, notre volonté est de positionner Lagazel comme un acteur incontournable de l’industrialisation en Afrique. Nous souhaitons mettre nos ateliers et notre expérience au service de partenaires qui souhaitent localiser tout ou partie de leur production en Afrique, et ce quelque soit le secteur : cuisson propre, mobilité, réfrigération… », continue Arnaud Chabanne. A ce titre, Lagazel accompagne déjà deux structures au Mali et en Haïti pour l’implantation de lignes de production locale d’équipements solaires. Des activités sont également initiées pour développer l’assemblage de batteries lithium à partir de cellules neuves et usagées, permettant ainsi de réduire le volume de déchets issus de produits solaires.