Renouvelables : TotalEnergies inaugure son 1er démonstrateur agrivoltaïque en Côte-d’Or

TotalEnergies inaugure son premier démonstrateur agrivoltaïque de Channay (Côte d’Or). Ce projet de 240 kWc de puissance s’inscrit dans le cadre du partenariat exclusif avec la société allemande Next2Sun. TotalEnergies a pour objectif de devenir un acteur majeur de l’agrivoltaïsme d’ici 2025.

Conçu et développé par les équipes de TotalEnergies, d’un collectif d’agriculteurs accompagnés de partenaires agricoles locaux et d’Agrosolutions, filiale d’InVivo, ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat exclusif avec la société allemande Next2Sun, conclu en mars 2020. Il intègre la technologie innovante Next2sun de structures avec deux modèles de panneaux verticaux bifaciaux dont ceux produites par le groupe Hevel. La construction aura duré deux mois.

« Etoffer nos solutions énergétiques pour le monde agricole »

“Notre partenariat avec Next2Sun se concrétise enfin au travers de ce démonstrateur. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre en œuvre ces solutions innovantes, développées avec notre partenaire InVivo, qui associent production agricole et électricité renouvelable. Cette technologie nous permet d’étoffer nos solutions énergétiques pour le monde agricole, production d’électricité verte, biométhanisation, biocarburant… ” a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. A noter que ce projet agrivoltaïque novateur a bénéficié d’un financement participatif à hauteur de 50 000€ dont 42% de la somme collectée a été financée par les habitants des communes de Channay et Nicey.

Dans l’attente des retours d’expérience

Afin d’être accompagné dans la démarche et le choix des cultures à mettre en place, le collectif d’agriculteurs et TotalEnergies se sont associés avec des spécialistes en constituant un groupe de travail réunissant la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, la coopérative locale Dijon Céréales, le bureau d’étude agronomique Agrosolutions ainsi que le pôle innovation en agroécologie AgrOnov. Concomitamment, TotalEnergies effectuera des études de suivi environnemental avec son Pôle d’Etudes et d’Expertise Environnementales (P3E) et son Pôle d’Étude et de Recherche de Lacq (PERL). Enfin, des études sur les panneaux photovoltaïques seront effectuées par ses équipes R&D. Ces tests et analyses menés sur ce projet pilote, permettront à TotalEnergies et à ses partenaires de bénéficier d’un retour d’expérience pour développer davantage de projets agrivoltaïques intégrant les enjeux agronomiques, environnementaux, économiques et sociétaux.