Volkswagen Group France et ENGIE Green lancent le chantier de couverture PV du parc de vÃ©hicules de Villers-CotterÃªts

Volkswagen Group France (VGF) a implanté son siège social à Villers-Cotterêts dans l’Aisne depuis 60 ans sur un site de plus de 45 hectares dont une grande partie est destinée au parc de stockage de véhicules. ENGIE Green, spécialiste du solaire en France, a été retenu par VGF pour réaliser son ambitieux projet de couverture du parc de véhicules par des ombrières photovoltaïques.

Initié en 2018, le projet a été présenté avec succès par ENGIE Green en 2020 et 2021 aux appels d’offres lancés par le Ministère de la Transition écologique, en 2 phases successives d’environ 10 MWc chacune. Le chantier a démarré ces derniers jours et durera 22 mois. Une fois achevée, la centrale constituera le 5ème parc privé photovoltaïque de France par sa taille et sa capacité de production électrique. ENGIE Green finance le projet en totalité, soit un investissement d’environ 20 M€, et exploitera les installations pendant 32 années. L’électricité produite sera injectée sur le réseau Enedis via une ligne de 20 000 volts.

Grâce à cette installation, 6 500 véhicules seront protégés des intempéries et le confort des personnels travaillant sur le parc sera accru avec, en plus, un système d’éclairage par LED plus efficient.

Valorisation du foncier

Xavier Chardon, Président du Directoire de Volkswagen Group France a déclaré : « Cet ambitieux projet de couverture de notre parc de Villers-Cotterêts par des ombrières photovoltaïques s’inscrit tout à fait dans le cadre de la stratégie New Auto du Groupe Volkswagen, ayant pour but la décarbonation de nos activités, qu’elle soit lors de la production et de l’utilisation de nos véhicules, mais aussi au travers d’actions utilisant des énergies renouvelables » William Arkwright, Directeur général d’ENGIE Green a ajouté : « Nous sommes très fiers de lancer ce 21 octobre le chantier de centrale photovoltaïque en ombrières à Villers-Cotterêts, l’un des plus importants de France. Ce projet est marquant à plus d’un titre car il est le résultat d’un travail réalisé en parfaite collaboration avec le Groupe Volkswagen. ENGIE Green met tout son savoir-faire au service de la stratégie de décarbonation du Groupe Volkswagen. Cette centrale s’intègre sans le perturber à un site industriel emblématique, valorise son foncier et ajoute à ses activités la production d’énergie verte. »