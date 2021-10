H2V confirme lâ€™aboutissement de son partenariat avec Air Liquide en lui cÃ©dant ses parts de H2V Normandy

Dès 2016, H2V a initié le projet H2V Normandy en s’implantant sur le site de Port-Jérôme avec pour ambition de couvrir une partie importante du plus gros bassin français de consommation d’hydrogène gris. L’usine H2V Normandy, dont la mise en service est prévue en 2025, permettra ainsi d’éviter l’émission de 250.000 T de CO² par an, participant activement à la décarbonation de l’industrie, l’un des débouchés majeurs de H2V avec la mobilité lourde.

Industriel spécialisé dans l’hydrogène renouvelable, H2V investit, développe, construit et opère des usines de production massive à partir d’unités d’au moins 100 MW dans le but de produire un hydrogène à un prix compétitif et de répondre au changement d’échelle du marché de l’hydrogène renouvelable. Comme l’explique avec enthousiasme Gérard Mestrallet, Président d’honneur d’Engie et Viceprésident du Conseil de surveillance de H2V : « H2V, initiateur et développeur intégré de l’usine H2V Normandy, ne peut que se réjouir de voir son expertise de la conduite de projets de production massive d’hydrogène renouvelable reconnue par Air Liquide. La cession de H2V Normandy s’inscrit dans un programme plus vaste de développement de plusieurs autres projets d’envergure équivalente qui pourront être menés jusqu’à leur terme notamment grâce aux moyens dégagés par cette opération ». Jean-Marc Leonhardt, Directeur général de H2V confirme : « c’est l’aboutissement d’un travail acharné qui a commencé dans l’obscurité et qui prend toute sa lumière aujourd’hui et la promesse des succès de demain dans les nombreux projets de H2V comme en Ile-de-France, dans le Grand Est ou dans les Hauts-de-France, notamment, où nous produirons nous-mêmes en masse un hydrogène renouvelable compétitif ».

H2V est une filiale du groupe indépendant Samfi Invest, qui opère des projets sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène : parcs éoliens avec Samwind, parcs solaires avec Samsolar, production d’hydrogène avec H2V, stations-services hydrogène avec Distry, flotte de 1.400 camions avec les transports Malherbe dont certains rouleront à l’hydrogène renouvelable dès 2023.