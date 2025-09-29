Renouvelables : TotalEnergies cÃ¨de 50 % dâ€™un portefeuille dâ€™actifs solaires de 1,4 GW en AmÃ©rique du Nord

TotalEnergies a signÃ© un accord avec un fond assurance gÃ©rÃ© par KKR, une sociÃ©tÃ© dâ€™investissement mondiale de premier plan, pour la vente de 50â€¯% dâ€™un portefeuille dâ€™actifs solaires de 1,4â€¯GW en AmÃ©rique du Nord. Cette opÃ©ration, conforme au modÃ¨le dâ€™affaires de TotalEnergies dans les renouvelables, valorise lâ€™ensemble Ã 1,25â€¯milliard de dollars. GrÃ¢ce Ã ces opÃ©rations et au refinancement bancaire en cours de finalisation, TotalEnergies recevra un total de 950 millions de dollars au closing.

La transaction porte sur 6 centrales solaires reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de 1,3â€¯GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140â€¯MW, principalement aux Ã‰tats-Unis. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par ces projets a dÃ©jÃ Ã©tÃ© vendue Ã des tiers ou sera commercialisÃ©e par TotalEnergies. TotalEnergies conservera une participation de 50â€¯% dans ces actifs quâ€™elle continuera dâ€™opÃ©rer aprÃ¨s le closing de la transaction, soumise aux conditions habituelles.

Â« Nous nous rÃ©jouissons de ce nouveau partenariat stratÃ©gique avec KKR en AmÃ©rique du Nord, un marchÃ©-clef de lâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©rÃ©gulÃ© propice au dÃ©veloppement de notre modÃ¨le intÃ©grÃ© Â», a confiÃ© StÃ©phane Michel, PrÃ©sident de Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. Â«Â Cette transaction sâ€™inscrit pleinement dans notre stratÃ©gie, car elle valorise des actifs rÃ©cemment mis en service et renforce la rentabilitÃ© de notre activitÃ© Integrated Power. Â» De son cÃ´tÃ©, Cecilio Velasco, Directeur GÃ©nÃ©ral chez KKR a tenu Ã prÃ©ciserÂ : Â« Nous investissons depuis longtemps dans les Ã©nergies renouvelables via notre plateforme dâ€™infrastructure, avec plus de 23 milliards de dollars investis Ã ce jour dans la transition Ã©nergÃ©tique. Le portefeuille solaire nord-amÃ©ricain de TotalEnergies, constituÃ© dâ€™actifs de qualitÃ© bÃ©nÃ©ficiant de contrats Ã long terme, sâ€™inscrit parfaitement dans notre stratÃ©gie.Â Â»

Â

EncadrÃ©

Le modÃ¨le dâ€™affaires de TotalEnergies dans lâ€™Ã©lectricitÃ©

TotalEnergies construit un portefeuille compÃ©titif combinant des actifs renouvelables (solaire, Ã©olien terrestre, Ã©olien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir Ã ses clients une Ã©lectricitÃ© bas carbone disponible 24h/24. Pour atteindre lâ€™objectif de rentabilitÃ© de 12Â % pour ses activitÃ©s Integrated Power, TotalEnergies vend jusquâ€™Ã 50% de ses actifs renouvelables une fois quâ€™ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et quâ€™ils sont dÃ©risquÃ©s, permettant ainsi Ã la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et de gÃ©rer les risques.