PPE et menace de moratoire : un danger pour la transition énergétique selon Enercoop

Alors que le premier ministre Sébastien Lecornu s’apprête à publier le décret de la troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), le média Contexte a récemment publié une information relative à un possible moratoire sur les énergies renouvelables terrestres. Si cette piste a depuis été démentie par le premier Ministre dans une interview au Parisien, cette hypothèse, arrivant quelques mois après le blocage in extremis par l’Assemblée d’un tel moratoire, est un nouveau signal d’alerte dans une période de “surmédiatisation” des discours anti renouvelable. Décryptage d’Enercoop !

La tentation d’imposer un moratoire sur les énergies renouvelables terrestres, fusse le temps de réévaluer les soutiens publics dont elles disposent, est potentiellement dévastatrice pour plusieurs raisons :