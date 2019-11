Renouvelables : Total poursuit son dÃ©veloppement en Asie du Sud-Est dans le solaire dÃ©centralisÃ©

Total, via sa filiale Total Solar Distributed Generation, a ajouté six projets solaires d’une capacité cumulée d’environ 10 mégawatts-crête (MWc) à son portefeuille d’actifs d’énergies renouvelables en Asie du Sud-Est depuis octobre 2019. Ces projets de production décentralisée sont localisés en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie et à Singapour.

« Total Solar Distributed Generation est actuellement l’un des principaux fournisseurs internationaux de solutions solaires intégrées pour les clients commerciaux et industriels en Asie du Sud-Est, » a déclaré Julien Pouget, directeur Renewables de Total. « Nous sommes engagés à aider nos clients et nos partenaires à réduire leur facture énergétique et leur empreinte carbone et nous sommes fiers d’être considérés comme un partenaire fiable dans la région ».

Thaïlande : début de la construction d’une installation photovoltaïque sur toiture unique de 7 MWc, la plus grande du pays

Total Solar Distributed Generation s’est engagé à fournir une toiture solaire d’une capacité de 7 MWc au premier fabricant de panneaux en bois de Thaïlande, S. Kijchai. Dotée de plus de 17 500 panneaux solaires, l’installation photovoltaïque est conçue pour générer 9,6 GWh d’électricité renouvelable par an et permettre ainsi d’éviter l’émission de 4 910 tonnes de CO 2 par an.

Philippines : trois installations photovoltaïques d’une capacité de 1,2 MWc installées sur les toitures des centres commerciaux de Gaisano Capital

Total Solar Distributed Generation a mis en place des installations photovoltaïques d’une capacité de 1,2 MWc sur les toits de trois centres commerciaux exploités par Gaisano Capital, l’une des plus grandes chaînes de centres commerciaux et de supermarchés des Philippines. Dotés de plus de 3 520 panneaux solaires, ces projets produiront environ 1,6 GWh par an, couvrant ainsi 30 % des besoins en électricité de Gaisano Capital et réduisant son empreinte carbone de plus de 870 tonnes de CO 2 par an.

Indonésie : réalisation de l’une des premières installations photovoltaïques sur toiture, sans investissement initial du client

Total Solar Distributed Generation a fourni une installation photovoltaïque sur toiture d’une capacité de 800 kWc pour la plus grande société pétrochimique, cotée en bourse, d’Indonésie, Chandra Asri Petrochemical. Dotée de plus de 2 200 panneaux solaires, l’installation a une capacité de production de plus de 935 MWh par an, qui couvrira 15 % des besoins en électricité de Chandra Asri et permettra de réduire son empreinte carbone de 650 tonnes de CO 2 par an.

Singapour : achèvement d’une installation photovoltaïque sur le toit du Carros Centre

Total Solar Distributed Generation a installé des panneaux solaires d’une capacité de 500 kWc sur le toit du premier méga-hub intégré de Singapour dédié à l’univers automobile, le Carros Centre. Dotée de plus de 1.370 panneaux solaires, l’installation produira 570 MWh d’électricité renouvelable par an, couvrant ainsi 22 % des besoins énergétiques de Carros et évitant l’émission de plus de 225 tonnes de CO 2 par an.