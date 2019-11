Dans le Tarn, Sirea et le SDET fiabilisent lâ€™alimentation Ã©lectrique des habitations de forÃªt

En zone rurale et forestière, les raccordements au réseau électrique ne sont pas soumis aux mêmes contraintes qu’en zone urbaine. On trouve par exemple dans le Tarn (81), des habitations alimentées depuis des lignes aériennes du réseau électrique. Pour fiabiliser l’alimentation électrique de ce type d’habitation, Sirea et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont réussi à déployer à Lacrouzette, dans le massif du Sidobre, un système d’alimentation électrique innovant, en couplant un système d’autoconsommation et un chargeur connecté au réseau.

En effet, l’installation électrique monophasée de l’habitation subissant de nombreuses chutes de tension, les appareils électroménagers s’en voyaient fortement dégradés sur le court terme. Sirea a donc installé un système d’autoconsommation composé d’un champ photovoltaïque raccordé à son armoire électrique sur-mesure : un stockage d’énergie pouvant atteindre 20 kWh et une puissance délivrée par l’armoire en monophasé pouvant monter jusqu’à jusqu’à 15 kW. D’autre part, le contrat de revente d’électricité du propriétaire de l’habitation lui permettant d’injecter le surplus d’énergie produite, le raccordement électrique de son habitation a nécessité un rehaussement de tension au départ de la ligne pour pouvoir injecter l’énergie.

Pour trouver le point d’équilibre et faire fonctionner en concomitance l’installation solaire, le stockage d’énergie et le réseau électrique, le système de pilotage de l’armoire électrique utilise des algorithmes de calcul capables de gérer le délestage de charges en fonction de la puissance consommée et de l’état de charge des batteries, afin de réduire considérablement le recours au réseau électrique. Ainsi, l‘efficience énergétique du site est fortement améliorée par le système d’autoconsommation, et la stabilité de la tension au sein de l’habitation favorise le prolongement de la durée de vie des appareils électroménagers. De quoi garantir une alimentation électrique pérenne pour ces habitants.