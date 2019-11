Enerfox booste lâ€™autoconsommation professionnelle en pilotant les activitÃ©s professionnelles en fonction du soleil

Enerfox, start-up dans les IoT au service de la gestion de l’énergie, hébergée au sein de La Mayenne Technopole à Laval, développe et commercialise une solution qui résout l’enjeu de l’intermittence des énergies renouvelables. La solution Enerfox apporte une réponse adaptée aux entreprises industrielles, tertiaires et agricoles qui souhaitent effacer en partie leur facture énergétique liée à leurs activités. Ainsi, elles maîtrisent dans le temps les augmentations successives du coût de l’énergie.

Florian Houbdine, l’architecte produit, explique le principe d’Enerfox : « Notre solution met en œuvre un algorithme innovant et puissant, qui prédit une production d’énergie solaire sur 24 ou 48 heures à l’aide des prévisions météorologique. En fonction des objectifs fixés par l’utilisateur, le système réfléchi au meilleur scénario pour utiliser l’énergie disponible et planifie le fonctionnement des appareils à piloter. » La solution se veut tournée vers la simplification d’installation et avec un accompagnement adapté à l’installation. L’entreprise s’appuie en effet sur l’expérience terrain des quatre associés issus du milieu du monde du photovoltaïque du codage informatique.

Entreprise de 5 personnes créée en 2018, Enerfox est hébergée par La Mayenne Technopole à Laval. Aujourd’hui, Enerfox compte une dizaine d’installations dans l’Ouest : agriculteurs bio, usine textile, commerces, … et une dizaine en cours d’achèvement. La solution Eberfox est distribuée par le réseau spécialiste de la fourniture de toiture Lariviere. Enerfox profitera de sa présence au forum ENERGAIA de Montpellier les 11 et décembre prochains pour présenter sa solution et lancer sa commercialisation auprès des professionnels du solaire. ENERFOX : Hall 2 stand G16.