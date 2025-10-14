IEA PVPS : le cru photovoltaÃ¯que 2024 passÃ© au crible

L’AIE PVPS a publiÃ© son dernier rapport sur les tendances des applications photovoltaÃ¯ques 2025, rÃ©vÃ©lant que la capacitÃ© photovoltaÃ¯que installÃ©e cumulÃ©e dans le monde a dÃ©passÃ© les 2 260 GW Ã la fin de 2024, soit une augmentation de 36 % par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente.

Selon le rapport, 2024 a Ã©tÃ© une autre annÃ©e record pour le solaire photovoltaÃ¯que, avec entre 553 GW et 601 GW nouvellement installÃ©s dans le monde. Ce volume reprÃ©sente une augmentation de 32 % par rapport Ã 2023, soit prÃ¨s du double de celui de 2022, elle-mÃªme bien supÃ©rieure aux volumes de 2021 â€“ rÃ©sultant d’une combinaison d’actions accrues sur les impÃ©ratifs climatiques, de la chute des coÃ»ts des modules et d’actions en Chine pour absorber les capacitÃ©s de fabrication.

La Chine est restÃ©e le marchÃ© dominant, avec entre 309 et 357 GW installÃ©s, soit prÃ¨s de 60 % de l’ensemble des nouvelles installations. L’Union europÃ©enne suit avec 66 GW, menÃ©e par l’Allemagne (17,2 GW), l’Espagne (8,7 GW), l’Italie (6,7 GW), la France (6 GW) et la Pologne (4,2 GW). Les Ã‰tats-Unis ont installÃ© 47 GW, soit une augmentation de 40 % par rapport Ã 2023, tandis que l’Inde a ajoutÃ© 32 GW. Au total, plus de 35 pays exploitent dÃ©sormais des marchÃ©s annuels Ã l’Ã©chelle du GW, et plus de 40 pays ont dÃ©passÃ© 1 kW de capacitÃ© photovoltaÃ¯que par habitant.

Â« Le photovoltaÃ¯que s’est fermement imposÃ© comme une pierre angulaire mondiale de la production d’Ã©lectricitÃ© Â», a dÃ©clarÃ© MÃ©lodie de l’Epine, l’un des principaux auteurs du rapport. Â« Entre 2022 et 2024, prÃ¨s de la moitiÃ© de la capacitÃ© installÃ©e mondiale a Ã©tÃ© ajoutÃ©e en seulement trois ans, soulignant l’accÃ©lÃ©ration rapide de la transition Ã©nergÃ©tique. Â»

L’efficacitÃ© des modules continue de s’amÃ©liorer, les technologies de type n reprÃ©sentant dÃ©sormais 70 % de la production mondiale.

Les modules bifaciaux dominent le marchÃ©, reprÃ©sentant plus de 75 % de la production.

Les systÃ¨mes Ã grande Ã©chelle reprÃ©sentaient environ 62 % des nouvelles installations, tandis que les marchÃ©s distribuÃ©s et prosommateurs continuent de se dÃ©velopper, sous l’impulsion de l’autoconsommation et des nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques.

Les applications Ã double usage telles que l’agrivoltaÃ¯sme, le photovoltaÃ¯que flottant et le photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ© aux infrastructures deviennent de plus en plus pertinentes, aidant Ã Ã©quilibrer l’utilisation des terres, la production alimentaire et la production d’Ã©nergie renouvelable.

Le rapport 2025 de l’AIE sur les tendances PVPS dans les applications photovoltaÃ¯ques fournit des donnÃ©es et des analyses complÃ¨tes sur le dÃ©ploiement, la technologie et l’Ã©volution du marchÃ© photovoltaÃ¯que mondial de 1992 Ã 2024. Il aide les dÃ©cideurs, les services publics et les parties prenantes de l’industrie Ã comprendre les principaux moteurs du marchÃ© et les dÃ©veloppements futurs.

iea-pvps.org/trends_reports/trends-2025/