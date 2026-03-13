Rendez-vous le 31 mars 2026 (Paris 12) pour la journÃ©e nationale de la chaleur et du froid renouvelables

Dans un contexte dâ€™accÃ©lÃ©ration de la dÃ©carbonation et de mise en Å“uvre de la nouvelle Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie, la JournÃ©e nationale de la Chaleur et du Froid renouvelables revient pour une nouvelle Ã©dition le mardi 31 mars 2026 aux Espaces Diderot (Paris 12e).

La dÃ©carbonation de la chaleur demeure un enjeu stratÃ©gique : la chaleur reprÃ©sente prÃ¨s de la moitiÃ© de lâ€™Ã©nergie consommÃ©e en France et reste encore majoritairement produite Ã partir dâ€™Ã©nergies fossiles importÃ©es. ParallÃ¨lement, le dÃ©veloppement du froid renouvelable devient un impÃ©ratif pour rÃ©pondre aux besoins croissants de rafraÃ®chissement des bÃ¢timents dans un contexte de dÃ©rÃ¨glement climatique.

OrganisÃ©e par AMORCE, la FEDENE et le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER), cette Ã©dition 2026 aura pour thÃ¨me Â« Un nouveau regard sur la chaleur et le froid renouvelables Â». Autour de tables rondes, dâ€™interventions, et de prÃ©sentations dâ€™innovations sous forme de Â« keynotes Â», cette journÃ©e permettra de faire le point sur lâ€™actualitÃ© du secteur, partager les retours dâ€™expÃ©rience, et identifier les leviers dâ€™accÃ©lÃ©ration.