Amarenco sÃ©curise une augmentation de capital et accÃ©lÃ¨re sa trajectoire vers lâ€™autonomie financiÃ¨re

Amarenco, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie (IPP) europÃ©en spÃ©cialisÃ© dans le solaire et le stockage, annonce avoir finalisÃ© en dÃ©cembre 2025 une augmentation de capital auprÃ¨s dâ€™un de ses actionnaires de rÃ©fÃ©rence,Â Arjun Infrastructure Partners, Ã travers la souscription dâ€™une tranche de preferred equity pour un montant de 130 Mâ‚¬. Cette opÃ©ration est structurÃ©e en deux Ã©tapes et sera complÃ©tÃ©e par une seconde tranche en 2026, avec le support de BNP Paribas comme conseil financier, avant quâ€™Amarenco nâ€™atteigne son point de bascule vers lâ€™autonomieÂ financiÃ¨reÂ dans les mois suivants. Autour dâ€™une trajectoire claire et dÃ©terminÃ©eÂ !

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Lâ€™opÃ©ration menÃ©e par Amarenco permet Ã lâ€™entreprise dâ€™atteindre, sous 24 mois, son objectif majeur : lâ€™autonomie financiÃ¨re structurelle. Cette Ã©tape correspond Ã un modÃ¨le dans lequel les flux de trÃ©sorerie opÃ©rationnels couvrent lâ€™intÃ©gralitÃ© des charges fixes, opÃ©rationnelles et financiÃ¨res du groupe. Elle repose sur le franchissement du seuil du TWh de production annuelle, adossÃ© Ã plus dâ€™1 GW de capacitÃ© installÃ©e, marquant lâ€™achÃ¨vement de la transformation engagÃ©e vers un modÃ¨le dâ€™IPP pleinement intÃ©grÃ© et gÃ©nÃ©rateur dâ€™EBITDA rÃ©current issu de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© et de rotation dâ€™actifs.

Un bilan renforcÃ© dans un contexte de consolidation accÃ©lÃ©rÃ©e

Cette dynamique sâ€™inscrit dans une trajectoire de croissance maÃ®trisÃ©e visant 3 GW de capacitÃ© installÃ©e dâ€™ici 2030. Amarenco prÃ©voit Ã©galement dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de solutions de flexibilitÃ© en intÃ©grant systÃ©matiquement le stockage dans lâ€™ensemble de ses gÃ©ographies europÃ©ennes (Irlande, Autriche, Espagne, Portugal et France), afin dâ€™optimiser la valeur de ses actifs et de renforcer la rÃ©silience des rÃ©seaux Ã©lectriques locaux. Dans un environnement Ã©nergÃ©tique en profonde mutation, Amarenco renforce son bilan et consolide sa capacitÃ© dâ€™action stratÃ©gique. Â« Le changement de paradigme que traverse lâ€™industrie Ã©nergÃ©tique accÃ©lÃ©rera inÃ©vitablement la consolidation du secteur. En renforÃ§ant notre bilan, nous passons dâ€™une posture de dÃ©veloppement organique Ã une capacitÃ© active de consolidation. Amarenco est ainsi en mesure de saisir des opportunitÃ©s dâ€™acquisitions et de fusions stratÃ©giques pour renforcer ses positions de marchÃ© et Ã©voluer dans la chaÃ®ne de valeur de lâ€™Ã©lectron. Â» prÃ©cise Alain Desvigne, PrÃ©sident dâ€™Amarenco.

Une exÃ©cution industrielle confirmÃ©e

Avec plus de 600 GWh dâ€™Ã©nergie dÃ©livrÃ©e en 2025, Amarenco confirme sa capacitÃ© industrielle et sa puissance dâ€™exÃ©cution Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, sâ€™appuyant sur une double expertise stratÃ©gique : le solaire photovoltaÃ¯que et les solutions de stockage. Cette capacitÃ© est encore renforcÃ©e par ses actifs de stockage (94 MW/188 MWh â€“ 2h), qui contribuent Ã lâ€™Ã©quilibre du rÃ©seau tout en gÃ©nÃ©rant des revenus issus du nÃ©goce dâ€™Ã©nergie. Cette montÃ©e en puissance sâ€™appuie sur une structuration industrielle renforcÃ©e et sur des partenariats stratÃ©giques couvrant lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur : financement, farm-down, contrats EPC et accords dâ€™offtake. Cette approche permet Ã Amarenco dâ€™optimiser la rotation de son capital, de sÃ©curiser des revenus long terme et de dÃ©ployer son modÃ¨le Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Â« Cette augmentation de capital sâ€™inscrit dans une trajectoire claire : consolider notre modÃ¨le de producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie pleinement intÃ©grÃ©. Elle renforce notre capacitÃ© Ã gÃ©nÃ©rer des cash flows rÃ©currents issus de la production et nous donne les moyens dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de nos projets photovoltaÃ¯ques et de stockage Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. La confiance renouvelÃ©e dâ€™Arjun Infrastructure Partners valide la soliditÃ© de notre stratÃ©gie et notre discipline dâ€™exÃ©cution Â» ajoute FrÃ©dÃ©ric Maenhaut, CEO, Amarenco.

Â«Â BÃ¢tir une plateforme d’Ã©nergies renouvelables de haute qualitÃ©Â Â»

En renouvelant sa confiance auprÃ¨s des Ã©quipes dâ€™Amarenco, Arjun Infrastructure Partners dont lâ€™entrÃ©e au capital date de 2022 confirme sa conviction quant Ã la soliditÃ©, Ã la maturitÃ© et Ã la rentabilitÃ© du plan de dÃ©veloppement du groupe. Â« Nous avons travaillÃ© en Ã©troite collaboration avec Amarenco pour rÃ©ussir sa transformation en IPP intÃ©grÃ© et bÃ¢tir une plateforme d’Ã©nergies renouvelables de haute qualitÃ©, recentrÃ© sur ces marchÃ©s stratÃ©giques et avec une politique active de rotation dâ€™actifs. Par cet investissement, nous rÃ©affirmons notre engagement Ã accompagner le groupe dans sa trajectoire de croissance, portÃ©e par sa forte capacitÃ© dâ€™exÃ©cution et par une vision stratÃ©gique claire Â» conclut Romain Py, Partner, Arjun Infrastructure Partners. Au-delÃ de ses fondamentaux Ã©conomiques, Amarenco poursuit le dÃ©ploiement dâ€™une approche responsable intÃ©grant la rÃ©gÃ©nÃ©ration des sols et lâ€™ancrage territorial de ses projets, inscrivant son dÃ©veloppement dans une dynamique durable et de long terme.

EncadrÃ©

Nomination dâ€™Alexandre Lambolez au poste deÂ Directeur Financier dâ€™Amarenco

Amarenco accueille Alexandre Lambolez au poste de Directeur Financier, depuis le 9 mars 2026. Fort de plus de dix ans dans le secteur des producteurs indÃ©pendants dâ€™Ã©lectricitÃ© (IPP) et dâ€™un parcours international couvrant plusieurs technologies dâ€™Ã©nergies renouvelables, notamment lâ€™Ã©olien terrestre et offshore, le solaire et le stockage dâ€™Ã©nergie, il accompagnera la prochaine phase de dÃ©veloppement du groupe, marquÃ©e par lâ€™accÃ©lÃ©ration de ses projets et de ses investissements en Europe.

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