Le secteur de l’Ã©nergie appelle Ã  renforcer la compÃ©titivitÃ© de l’Europe par l’innovation, la coopÃ©ration et la dÃ©carbonation

Huit grandes entreprises europÃ©ennes de l’Ã©nergie exhortent les dirigeants de l’UE Ã protÃ©ger les mÃ©canismes de marchÃ© actuels et Ã accÃ©lÃ©rer la transition vers les Ã©nergies propres. Dans une lettre adressÃ©e Ã la prÃ©sidente de la Commission europÃ©enne Ursula von der Leyen et au prÃ©sident du Conseil europÃ©en AntÃ³nio Costa, Statkraft, Fortum, Vattenfall, Iberdrola, EDP, Ã˜rsted, EDF et Engie mettent en garde contre le dÃ©mantÃ¨lement des mÃ©canismes de marchÃ© fonctionnels qui sous-tendent l’investissement, la sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement et une Ã©nergie abordable Ã travers l’Europe.

Alors que les dirigeants europÃ©ens dÃ©battent de l’avenir de la compÃ©titivitÃ© de l’Europe, nous nous trouvons Ã la croisÃ©e des chemins pour l’avenir de notre continentÂ : allons-nous accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et l’innovation pour combler le dÃ©ficit de compÃ©titivitÃ© ou allons-nous revenir sur des dÃ©cennies de progrÃ¨s en matiÃ¨re d’intÃ©gration europÃ©enne et de transformation industrielleÂ ? En tant qu’investisseurs majeurs dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique europÃ©en, prÃ©sents en Europe et dans le monde entier, nous insistons sur l’importance de maintenir des cadres politiques stables et prÃ©visibles qui soutiennent l’investissement et l’innovation Ã long terme. Notre objectif commun doit Ãªtre d’amÃ©liorer la compÃ©titivitÃ© par la dÃ©carbonation et de soutenir les industries de maniÃ¨re ciblÃ©e, lÃ oÃ¹ cela est nÃ©cessaire, pour faciliter leur transition. En revanche, dÃ©manteler des mÃ©canismes de marchÃ© Ã©prouvÃ©s ne rÃ©soudra pas les causes profondes du problÃ¨me de compÃ©titivitÃ© de l’Europe. Cela ne ferait que traiter les symptÃ´mes tout en sapant les fondements de la prospÃ©ritÃ© future de l’Europe. L’Europe possÃ¨de dÃ©jÃ des atouts considÃ©rables. En s’appuyant sur ces atouts, l’UE peut mettre en Å“uvre une stratÃ©gie de compÃ©titivitÃ© qui allie ambition, pragmatisme et crÃ©dibilitÃ© Ã long terme.

Renforcer la compÃ©titivitÃ© Ã long terme par la dÃ©carbonation

Lâ€™Europe souffre actuellement dâ€™une forte dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles, ce qui expose la sociÃ©tÃ© Ã la volatilitÃ© des prix et Ã lâ€™incertitude gÃ©opolitique. Investir dans une Ã©lectricitÃ© abordable, dÃ©carbonÃ©e et produite localement est la seule voie possible pour lâ€™Europe afin de surmonter cette dÃ©pendance et dâ€™atteindre une compÃ©titivitÃ© durable.

Le systÃ¨me dâ€™Ã©change de quotas dâ€™Ã©mission de lâ€™UE (SEQE-UE) est la pierre angulaire de cette transition, fournissant un signal de prix clair et efficace pour les investissements dans les Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es. De plus, il gÃ©nÃ¨re des recettes importantes qui permettent de soutenir les industries en transition Ã©nergÃ©tique sans peser sur les budgets publics. Un SEQE robuste est indispensable pour bÃ¢tir une base industrielle prospÃ¨re et maintenir le cap vers la neutralitÃ© climatique. Lâ€™affaiblir compromettrait la rÃ©silience Ã©conomique Ã long terme de lâ€™Europe et sa dÃ©carbonation.

PrÃ©server le marchÃ© intÃ©rieur de lâ€™Ã©lectricitÃ© et la tarification marginaleÂ : garants de la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et de lâ€™accessibilitÃ© financiÃ¨re

Le marchÃ© intÃ©rieur de lâ€™Ã©lectricitÃ© a permis de rÃ©duire les coÃ»ts, dâ€™amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ© et de renforcer la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement pour les mÃ©nages et les entreprises europÃ©ens. Par ailleurs, la derniÃ¨re rÃ©vision du modÃ¨le de marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ© a renforcÃ© les mÃ©canismes de protection des consommateurs contre la volatilitÃ© des prix grÃ¢ce Ã des contrats Ã long terme, mais leur mise en Å“uvre reste insuffisante. La tarification marginale, principe fondamental des marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ© libÃ©ralisÃ©s, garantit que les ressources nÃ©cessaires pour rÃ©pondre Ã la demande sont mobilisÃ©es au moindre coÃ»t, encourage les investissements dans de nouvelles capacitÃ©s de production et la flexibilitÃ© de l’offre et de la demande, et permet un fonctionnement efficace du systÃ¨me. Remettre en cause ce principe aurait un coÃ»t Ã©levÃ©Â : rÃ©duction des investissements, fragmentation accrue du marchÃ© et, en fin de compte, hausse des coÃ»ts pour les consommateurs.

DÃ©bloquer les investissements grÃ¢ce Ã une rÃ©glementation stable et prÃ©visible

La transition des Ã©nergies fossiles Ã une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e exige des investissements massifs et Ã long terme. La stabilitÃ© rÃ©glementaire est donc essentielle. En tant qu’entreprises, nous avons besoin de politiques claires, stables et crÃ©dibles pour mobiliser des capitaux et accÃ©lÃ©rer la transition. La crÃ©dibilitÃ© des politiques repose sur la confiance. Et la confiance permet de mobiliser des capitaux Ã grande Ã©chelle, stimulant ainsi les investissements dans les Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es et la modernisation industrielle.

Renforcer le marchÃ© intÃ©rieurÂ : le principal atout de compÃ©titivitÃ© de l’Europe

Une intÃ©gration plus poussÃ©e des marchÃ©s est indispensable pour garantir l’accessibilitÃ© financiÃ¨re de l’Ã©nergie, attirer les investissements et assurer la transition au moindre coÃ»t pour les consommateurs et la sociÃ©tÃ©. La feuille de route Â«Â Une Europe, un marchÃ©Â Â» a le potentiel de renforcer la compÃ©titivitÃ© de l’Europe en achevant la mise en place du marchÃ© intÃ©rieur de l’Ã©nergie. L’objectif doit Ãªtre une intÃ©gration accrue, et non des interventions nationales qui fragmentent le marchÃ© et compromettent les avantages qui font la compÃ©titivitÃ© mondiale de l’Europe.

Soutenir lâ€™industrie de maniÃ¨re ciblÃ©e

En complÃ©ment des mesures structurelles, certains secteurs industriels peuvent nÃ©cessiter un soutien ciblÃ© supplÃ©mentaire. Ce soutien peut et doit Ãªtre conÃ§u pour sâ€™aligner sur la vision Ã long terme de lâ€™Europe et garantir des conditions de concurrence Ã©quitables entre les Ã‰tats membres, sans nuire au bon fonctionnement des mÃ©canismes de marchÃ©. Outre la facilitation du recours au mÃ©canisme existant dâ€™aides dâ€™Ã‰tat Ã lâ€™industrie propre (CISAF) pour un allÃ¨gement ciblÃ© des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© pour lâ€™industrie â€“ tout en Ã©vitant les distorsions du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© â€“, nous vous encourageons Ã Â :

- permettre la redistribution efficace des recettes du SEQE-UE pour soutenir la dÃ©carbonation et lâ€™Ã©lectrification industriellesÂ ;

- garantir une protection efficace contre les fuites de carbone sans compromettre le mÃ©canisme de compensation des Ã©missions de carbone (CBAM) ni lâ€™efficacitÃ© du SEQE-UEÂ ;

- mettre rapidement en place la Banque de dÃ©carbonation industrielle annoncÃ©e dans le cadre du Pacte pour une industrie propre afin de soutenir les industries dans leur transition Ã©nergÃ©tique.

La compÃ©titivitÃ© de lâ€™Europe repose sur sa capacitÃ© Ã tirer parti de ses atouts en tant que premier marchÃ© unique mondial et pionnier de la transition Ã©nergÃ©tique. Câ€™est uniquement en misant sur lâ€™innovation, la coopÃ©ration et la production nationale dâ€™Ã©lectricitÃ© que lâ€™Europe pourra garantir sa compÃ©titivitÃ© Ã long terme. En tant que grands acteurs europÃ©ens de l’Ã©nergie, nous investissons dÃ©jÃ massivement dans cet avenir. Nous sommes prÃªts Ã poursuivre l’accÃ©lÃ©ration de la transition, mais nous avons besoin de votre soutien pour maintenir le leadership mondial de l’Europe.

EncadrÃ©

La rÃ©action de Statkraft, premier producteur d’Ã©nergie renouvelable en Europe,

Â« Affaiblir le systÃ¨me d’Ã©change de quotas d’Ã©mission de l’Union europÃ©enne ne rÃ©soudra pas les dÃ©fis de compÃ©titivitÃ© de l’Europe. Au contraire, cela peut accroÃ®tre l’incertitude et ralentir les investissements dont l’Europe a urgemment besoin dans le secteur de l’Ã©nergie. L’UE a dÃ©jÃ dÃ©cidÃ© de rÃ©duire ses Ã©missions de 90 % d’ici 2040. Lâ€˜ETS de l’UE Ã©met un signal de prix clair et crÃ©dible qui guide les investissements Ã long terme dans les Ã©nergies renouvelables, la flexibilitÃ© et l’Ã©lectrification. C’est l’Ã©pine dorsale de la stratÃ©gie europÃ©enne de neutralitÃ© carbone Â», dÃ©clare Birgitte Ringstad Vartdal, prÃ©sidente et directrice gÃ©nÃ©rale de Statkraft. Elle poursuitÂ : Â« Le marchÃ© intÃ©grÃ© de l’Ã©lectricitÃ© en Europe a permis de rÃ©duire les coÃ»ts, d’amÃ©liorer l’efficacitÃ© et d’assurer une meilleure sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement. La tarification marginale garantit que l’Ã©lectricitÃ© est produite et consommÃ©e au coÃ»t le plus bas possible, tout en fournissant des signaux d’investissement pour de nouvelles productions et la flexibilitÃ©. La fragmentation aurait un coÃ»t Ã©levÃ© pour les consommateurs et affaiblirait la compÃ©titivitÃ© mondiale de l’Europe Â».