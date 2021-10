Rencontres rÃ©gionales pour la chaleur zÃ©ro Ã©mission en AuRA

Le pôle de compétitivité Tenerrdis organise, avec l’Alliance Allice, le CEA, Clermont Auvergne Innovation, Enerplan et l’INES PFE, les “Rencontres régionales pour la chaleur zéro émission” le 9 novembre prochain. Axé production et stockage, l’évènement veut aider les collectivités à accélérer le déploiement de ce vecteur énergétique pour répondre aux objectifs du SRADDET de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La matinée abordera les avancées de la filière en 2021 et les perspectives 2022, avec un zoom sur la région Auvergne-Rhône-Alpes suivi d’un état des lieux des filières solaire thermique, géothermie et stockage thermique. Après le buffet, au cours duquel des rendez-vous B2B sont programmables, une présentation de la cartographie des aides financières précédera 3 ateliers qui se tiendront en parallèle : Sol’AURA (solaire thermique, INES PFE), chaleur fatale industrielle (Alliance Allice), géothermie (AFPG). Une restitution des ateliers clôturera la journée.

