Cristian Montoya Velasquez nommÃ© Directeur Smart Solutions dâ€™Iberdrola Energie France

Iberdrola , l’un des leaders mondiaux de l’énergie, annonce la nomination de Cristian Montoya Velasquez au poste de Directeur Smart Solutions d’Iberdrola Energie France. Fort d’une dizaine d’années d’expérience internationale dans l’énergie et l’innovation, Cristian Montoya est depuis juillet 2021 en charge du développement des solutions connectées « Smart » d’Iberdrola sur le marché français.

Diplômé de MINES ParisTech, spécialisé dans les stratégies énergétiques, Cristian Montoya Velasquez a débuté en 2011 sa carrière dans le développement des énergies renouvelables en Amérique du Sud, notamment entre la Colombie et le Brésil. En 2014 et 2015, il occupe successivement des postes d’analyste à la Direction des Affaires Institutionnelles d’ERDF, et à la Direction Optimisation Amont-Aval Trading (DOAAT) d’EDF. Il poursuit en mai 2015 ses activités de trading au sein d’Actility, start-up française devenue internationale, spécialisée dans l’Internet des objets (IoT) et l’énergie. En juin 2018, il rejoint les équipes du fournisseur d’électricité suisse Alpiq en tant que Product Manager et Business Developer – Digital Energy Solutions and E-Mobility, avant d’y devenir Directeur Smart Grids, E-mobility & Innovation. En mai 2021, Cristian Montoya Velasquez est distingué par le World Energy Council et figure parmi le classement des 100 Future Energy Leaders (WEC FEL100).

Au sein d’Iberdrola Energie France, et en tant que membre du conseil de direction, Cristian Montoya Velasquez est responsable du développement, de l’analyse des investissements et de la commercialisation des solutions intelligentes d’Iberdrola en France. Déjà lancés avec succès en Espagne et au Portugal, ces services innovants arriveront sur le marché français à partir de 2022. Connectées et personnalisables, Iberdrola a conçu les solutions Smart comme des outils efficaces à destination des usagers souhaitant des nouveaux services complémentaires à la fourniture d’énergie, afin de les accompagner dans la décarbonation de leurs foyers : Smart Solar pour le photovoltaïque, Smart Mobility pour la mobilité électrique, Smart Clima pour l’efficience énergétique et les pompes à chaleur, et enfin Smart Home pour la domotique énergétique et les services techniques.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cristian Montoya Velasquez parmi nous, tant son expérience transverse du digital et des énergies renouvelables résonne avec les priorités d’Iberdrola sur le marché français. En effet, allier connectivité et efficacité énergétique représente un axe majeur de développement pour nous, puisqu’il s’agit avant tout d’offrir une opportunité à nos clients de prendre en main leur consommation énergétique, de la comprendre en temps réel et d’ainsi l’adapter à leurs besoins.» déclare Reginald Thiebaut, Directeur Général d’Iberdrola Energie France.