Rencontre sur la rÃ©industrialisation entre DualSun et CARBON avec le SecrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral pour lâ€™investissement chargÃ© de France 2030

Au sein de son Académie de formation, la société DualSun a accueilli à Marseille Bruno Bonnell, Secrétaire Général pour l’Investissement et ses équipes chargées de France 2030, ainsi que la société CARBON. Une rencontre symbolique au sujet de la réindustrialisation du photovoltaïque en France qui a eu lieu le 26 janvier, le jour même de la 1ère journée mondiale des énergies propres.

Au cours de cette rencontre entre les responsables de DualSun et de CARBON, l’un des sujets abordés concernait le recrutement et les compétences des professionnels de la filière. L’occasion de présenter la DualSun Académie, centre de formation aux métiers du solaire résidentiel. Une ambition portée de longue date par DualSun qui fait écho à la conférence « Je Décarbone » soutenue par Bercy, et au guide des 100 métiers clés de la Transition Énergétique. Un autre sujet abordé s’attachait à la place des acteurs français sur la chaîne de valeur du photovoltaïque. En effet, le secteur photovoltaïque est stratégique et le besoin d’apporter une valeur ajoutée vis-à-vis des fournisseurs asiatiques est clé. La proposition de DualSun avec son panneau solaire hybride Made in France est, en ce sens, une vraie plus-value.

Triple rencontre pour le solaire en France

La rencontre a rassemblé les représentants de l’Etat en la personne de Bruno Bonnell, Secrétaire Général pour l’Investissement et ses équipes chargées de France 2030, ceux de DualSun, Jérôme Mouterde (CEO) et Eric Fihey (Directeur Général de la DualSun Académie) et enfin ceux de CARBON, Pierre-Emmanuel Martin (CEO) et Etienne Roche (Directeur de cabinet du Président). Au-delà de leur rapprochement géographique dans les Bouches-du-Rhône, les sociétés DualSun (à Marseille) et CARBON (à Fos-sur-Mer) ont plusieurs vocations communes. La première est de concourir à la réindustrialisation verte et durable de la France et de l’Europe. La deuxième est de contribuer à la souveraineté économique et à l’indépendance énergétique des Français. C’est donc un honneur pour les deux industriels français de recevoir le soutien du Gouvernement qui les invite à poursuivre dans la voie de leurs missions respectives.

Une réindustrialisation photovoltaïque d’envergure en France ?

Durant cette rencontre, DualSun et CARBON ont ainsi pu échanger sur leur vision de la ré-industrialisation de la filière solaire photovoltaïque française et européenne. Une très belle occasion de faire émerger des synergies potentielles entre deux entreprises industrielles de la Région Sud. Face à une concurrence asiatique féroce et au grand défi de rapatrier la production et la lamination des panneaux solaires en Europe, le projet industriel CARBON de giga-usine à horizon 2026 incarne le cœur de la chaîne de valeur du photovoltaïque en France, avec une planification à 5 GW en termes de capacité de production. De son côté, DualSun est un acteur solide et pourrait être un partenaire clé pour commercialiser des panneaux photovoltaïques français grâce à son modèle économique puissant. Non seulement par les ambitions affichées de DualSun à l’export et de son expertise terrain mais aussi par son réseau d’installateurs qualifiés formés pour certains par la DualSun Académie. Enfin, son approche commerciale différenciante et ses solutions solaires innovantes Made-in-France permettraient la vente de panneaux à plus forte valeur ajoutée pour soutenir le développement du marché résidentiel.

Encadré

DualSun, un engagement croissant dans la filière solaire

Depuis 2010, DualSun est un industriel français de référence pour le marché du solaire résidentiel et propose une gamme de panneaux solaires 100% bas-carbone. Le cœur de DualSun bat pour la technologie hybride SPRING, un panneau solaire innovant et certifié Made In France dont le lancement commercial de la dernière version vient d’être annoncé. Fabriqué dans son usine de production dans l’Ain (01), l’innovation SPRING est depuis toujours conçue par les équipes d’ingénieurs DualSun dans le centre R&D basé à Marseille. DualSun a notamment bénéficié d’aides et d’un accompagnement de l’État Français dans le développement de sa technologie innovante. DualSun s’est parallèlement lancée dans la formation professionnelle depuis 6 ans. En 2023, la société a inauguré sa propre Académie de formation à Marseille, la DualSun Académie, afin de répondre efficacement aux besoins du marché à l’heure où 8 000 embauches sont attendues. À horizon 2030, DualSun souhaite s’engager davantage à l’export et atteindre un socle critique de volume permettant ainsi de compter comme un acteur fondamental pour la réindustrialisation photovoltaïque en France.