Voltalia met en service la centrale solaire de Logelbach

Voltalia annonce le début de la production de sa centrale solaire de Logelbach en région Grand-Est d’une puissance de 12,1 mégawatts…

La centrale solaire de Logelbach est installée dans la commune de Wintzenheim, située en périphérie à l’ouest de Colmar, au sein de la Collectivité Européenne d’Alsace. Construite sur l’ancienne décharge du Ligibel, elle offre aujourd’hui une solution durable de production d’énergie renouvelable en valorisant économiquement et environnementalement ce site dégradé. D’une puissance de 12,1 mégawatts, le parc solaire de Logelbach s’étend sur 12 hectares et dispose de 21 384 panneaux solaires. La production annuelle représente l’équivalent de la consommation en électricité d’environ 6 000 habitants. Contribuant à la transition énergétique du territoire français, ainsi qu’à la lutte contre le réchauffement climatique mondial, cette production permettra d’éviter l’émission de 2 545 tonnes de CO 2 par an. Avec cette nouvelle centrale, Voltalia détient au total une capacité solaire installée de 221 mégawatts en France.