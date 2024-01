2024 : SolarPower Europe lance sa Mission Solar, le 4 et 5 mars à Bruxelles

2024 est une année à surveiller de près pour la filière de l’énergie solaire du Vieux Continent. À l’approche des élections européennes, le moment est venu de veiller à ce que l’énergie solaire soit et reste une priorité pour les décideurs politiques européens. L’énergie solaire est la véritable solution énergétique du futur, offrant la possibilité à tous de disposer d’une énergie propre, fiable et abordable. Il est temps de monter à bord pour Mission Solar !

Le secteur solaire a connu un voyage incroyable ces dernières années. Nous avons assisté à une croissance incroyable, avec un nombre record de 56 GW de panneaux solaires photovoltaïques installés en Europe en 2023, soit près de 17 millions de foyers européens supplémentaires alimentés par le soleil.

Pour garantir que l’énergie solaire continue sur cette trajectoire et au-delà, nous avons publié notre Manifeste #SolarForEurope mettant en évidence cinq priorités pour l’agenda énergétique de l’UE au cours des cinq prochaines années : l’énergie solaire pour le climat, la compétitivité, les personnes, la sécurité énergétique et la nature.

Il est temps d’agir de toute urgence pour soutenir notre industrie

Cependant, ce voyage n’a pas été sans défi. Nous assistons actuellement à une situation grave pour les constructeurs solaires européens. Nous assistons à des faillites et à des fermetures d’usines sur tout le continent. Il est temps d’agir de toute urgence pour soutenir notre industrie. SolarPower Europe est en contact étroit avec la Commission européenne sur cette question et nous avons défini un certain nombre de solutions équilibrées qui apporteraient un soulagement immédiat à l’industrie. Aux côtés de plus de 400 organisations solaires européennes, dont des fabricants et des organismes de recherche, nous avons clairement indiqué quelles mesures ne devraient pas être prises, à savoir les actions de défense commerciale. L’histoire a montré qu’elles ne fonctionnent pas et qu’elles n’offrent qu’un scénario perdant-perdant pour l’énergie solaire européenne.

Mission Solar, les 4 et 5 mars à Bruxelles

Un autre élément pour garantir une industrie solaire européenne compétitive réside dans la garantie de la qualité de notre produit solaire – le thème clé de notre premier grand événement de l’année : le Solar Quality Summit Europe, qui vient de se terminer à Barcelone après 2 jours d’échanges instructifs, de discussions et d’échanges enrichissants. Au cours de l’événement, nous avons lancé nos premières lignes directrices sur les meilleures pratiques de fin de vie, un rapport présentant des recommandations sur la manière de gérer de manière durable les panneaux solaires en fin de vie (EoL) et décrivant comment les entreprises solaires peuvent se conformer aux exigences obligatoires.

La conférence a donné le ton à l’approche de notre événement phare à Bruxelles, le SolarPower Summit : Mission Solar, qui aura lieu dans un peu plus d’un mois, les 4 et 5 mars. Nous sommes ravis d’annoncer une liste exceptionnelle d’orateurs déjà confirmés, notamment le vice-président de la Commission européenne et chef du Green Deal pour l’UE, Maroš Šefčovič ; la commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson ; le chef de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol ; et d’autres encore. Nous sommes impatients de vous y voir nombreux, pour approfondir les principaux défis auxquels notre secteur est confronté et pour échanger sur les actions clés nécessaires pour parvenir à une Europe alimentée par l’énergie solaire.