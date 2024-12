ConfÃ©rence Voltalia le 11 dÃ©cembre Ã  14h Ã  Energaia / Le stockage en action : l’exemple Californien est-il Ã  suivre ?

La France peut-elle s’inspirer du modèle californien de stockage d’énergie ? Alors que la Californie a multiplié par 24 sa capacité de stockage énergétique en cinq ans, la France est à un tournant. Avec des enjeux énergétiques cruciaux, l’Hexagone pourrait-il suivre l’exemple californien pour accélérer sa transition énergétique ? C’est la question centrale d’une présentation à venir, où experts et acteurs du secteur se réuniront pour débattre.

La Californie, laboratoire de l’énergie verte

Depuis la libéralisation du marché de l’énergie dans les années 1990, la Californie a dû surmonter des défis majeurs, notamment la crise Enron. Aujourd’hui, elle se distingue par une intégration massive des énergies renouvelables, en particulier grâce aux batteries. Entre 2019 et 2024, la capacité de stockage est passée de 0,8 GW à 19 GW, réduisant considérablement l’utilisation du gaz. Une véritable révolution énergétique. Mais cette transformation n’est pas sans conséquences. La Californie a dû réinventer ses mécanismes de facturation avec l’introduction du Net Billing. Ce modèle, basé sur des tarifs variables d’achat et de vente d’électricité, a bouleversé les règles du jeu et limité le recours aux subventions. Est-ce une voie transposable en France ?

Le Net Billing : solution miracle ou mirage ?

Les experts s’interrogeront sur l’impact de cette approche innovante. Contrairement au modèle classique de Net Metering, le Net Billing encourage une gestion plus fine de l’énergie, notamment grâce à l’intégration des batteries et des véhicules électriques. Le stockage devient alors un allié de taille pour stabiliser les réseaux et éviter la surproduction.

France vs. Californie : des défis partagés, des solutions adaptées ?

La France dispose de solides atouts : un ensoleillement favorable, une capacité de production éolienne importante et un réseau électrique performant. Cependant, la comparaison s’arrête là : alors que la Californie avance à grands pas, la France peine encore à déployer des infrastructures de stockage à grande échelle. Voltalia, acteur majeur des énergies renouvelables, présentera une offre « all-in-one » lors de cette rencontre, visant à faciliter le déploiement de solutions clés en main pour les entreprises et les particuliers. Cette présentation promet d’apporter un éclairage précieux sur les modèles de stockage d’énergie et leur impact sur l’avenir énergétique de la France. Les participants y découvriront comment le stockage peut devenir un levier stratégique pour la transition écologique. Alors, la France suivra-t-elle l’exemple californien ? La réponse se dessine peut-être lors de cette conférence…