La Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie publie son rapport sur lâ€™Ã©tat des lieux des appels dâ€™offres PPE2

Ce rapport de la CRE vise Ã dresser un Ã©tat des lieux des rÃ©sultats des appels dâ€™offres Ã destination de diffÃ©rentes technologies de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable au 30 juin 2025. Il constitue une mise Ã jour des rÃ©sultats du rapport sur les appels dâ€™offres PPE2 publiÃ© par la CRE en 2024. Il ne porte que sur les appels dâ€™offres Ã©oliens terrestres et solaires photovoltaÃ¯ques lancÃ©s dans le cadre du rÃ©gime dâ€™aide PPE2 notifiÃ©s en 2021 Ã la Commission EuropÃ©enne.Â

En accord avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE) 2, une sÃ©rie de sept appels dâ€™offres (AO) dits Â« PPE2 Â» Ã destination de diffÃ©rentes technologies de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable en France mÃ©tropolitaine continentale a Ã©tÃ© lancÃ©e sur la pÃ©riode 2021-2026. Ces appels dâ€™offres donnent aux laurÃ©ats la possibilitÃ© de signer un contrat de complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration (CR) sur une durÃ©e de vingt ans. Le rÃ´le de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) est de rendre un avis sur les projets de cahiers des charges des appels dâ€™offres, dâ€™instruire les dossiers de candidature des porteurs de projet, de proposer des listes de laurÃ©ats au ministre chargÃ© de lâ€™Ã©nergie (qui est dÃ©cisionnaire) et dâ€™Ã©valuer par la suite les charges de service public de lâ€™Ã©nergie engendrÃ©es par les contrats de soutien octroyÃ©s aux laurÃ©ats.

Principaux enseignements du rapport :Â Ã©tat dâ€™avancement des appels dâ€™offres Ã fin 2025

AprÃ¨s un retard accumulÃ© du fait de la crise de lâ€™Ã©nergie des annÃ©es 2022-2023, la majoritÃ© des appels dâ€™offres a rempli, voire souvent mÃªme dÃ©passÃ©, ses objectifs de souscription Ã partir de 2023. 81 % des volumes appelÃ©s prÃ©vus par la sÃ©rie dâ€™appels dâ€™offres PPE2 ont ainsi fait lâ€™objet dâ€™une instruction, confirmant que les AO PPE2 ont permis de soutenir le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques. Ce sont ainsi 2 074 projets qui ont Ã©tÃ© retenus depuis fin 2021, pour une puissance cumulÃ©e dâ€™environ 18,2 GW, reprÃ©sentant 78% des volumes appelÃ©s.

Tarifs moyens proposÃ©s

La CRE constate que les tarifs moyens proposÃ©s lors des derniÃ¨res pÃ©riodes instruites fin 2025 sont Ã la baisse pour le photovoltaÃ¯que (96,48 â‚¬/MWh pour le photovoltaÃ¯que sur bÃ¢timent, soit 5 % comparativement Ã mi-2023, et 74,13 â‚¬/MWh pour le photovoltaÃ¯que au sol, soit -10 %) et stables pour lâ€™Ã©olien terrestre (86,62 â‚¬/MWh). La CRE considÃ¨re que ces tarifs devraient Ãªtre amenÃ©s Ã dÃ©croitre ces prochaines annÃ©es, dans un contexte de concurrence croissante.

Montant des aides octroyÃ©es

La CRE estime que lâ€™ensemble des projets retenus entre fin 2021 et le 30 juin 2025 dans le cadre des AO PPE2 devraient reprÃ©senter 238 millions dâ€™euros par an en moyenne dâ€™aides cumulÃ©es entre 2024 et 2047 (soit 5,7 milliards dâ€™euros au total) dans un scÃ©nario de prix de marchÃ© mÃ©dian (70 â‚¬2024/MWh en 2030). A date, le niveau de soutien reste trÃ¨s faible puisque la majoritÃ© des contrats de soutien relatifs Ã ces projets nâ€™ont pas encore pris effet.

CaractÃ©ristiques techniques des installations

La taille des turbines des Ã©oliennes terrestres nâ€™a que trÃ¨s faiblement augmentÃ©, notamment en raison des contraintes rÃ©glementaires applicables, et demeure bien infÃ©rieure Ã la moyenne europÃ©enne, ce qui limite le potentiel de baisse de coÃ»ts de la filiÃ¨re.Â Le Â« repowering Â», qui consiste Ã remplacer dâ€™anciennes turbines par de nouvelles gÃ©nÃ©ralement plus puissantes, gagne petit Ã petit du terrain dans les derniÃ¨res pÃ©riodes des appels dâ€™offres Ã©oliens terrestres.Â Les projets photovoltaÃ¯ques au sol sur terrain dÃ©gradÃ©s reprÃ©sentent un dossier sur deux retenus parmi les projets photovoltaÃ¯ques au sol, du fait notamment dâ€™un bonus de notation. Leur part tend toutefois Ã se rÃ©duire sur les derniers appels dâ€™offres au profit des installations sur terrain agricole, plus compÃ©titives.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel reste trÃ¨s diversifiÃ©, sans position dominante. Les trois principales maisons mÃ¨res laurÃ©ates sont les mÃªmes que pour le prÃ©cÃ©dent rapport : EDF (9 % des projets retenus), Neoen (8 %), Urbasolar (5 %).

RÃ©partition gÃ©ographique

La rÃ©partition gÃ©ographique des projets retenus a peu changÃ© comparativement au rapport prÃ©cÃ©dent. Les Hauts de France, le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine sont les trois rÃ©gions qui comptent le plus de projets Ã©oliens. Pour le photovoltaÃ¯que, la Nouvelle Aquitaine, le Centre-Val de Loire, le Grand Est et lâ€™Occitanie regroupent le plus grand nombre de dossiers retenus. Les facteurs qui entrent en jeu sont la disponibilitÃ© non seulement du productible mais Ã©galement fonciÃ¨re et de la capacitÃ© de raccordement.

Provenance des composants des installations

Plus de 96 % de la puissance cumulÃ©e retenue totale pour les projets Ã©oliens devrait reposer sur des turbines europÃ©ennes, sur un marchÃ© dominÃ© par Vestas et Nordex (qui reprÃ©sentent Ã eux deux 85% du marchÃ©).Â A lâ€™inverse, 89 % de la puissance installÃ©e retenue pour les projets photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timent devrait sâ€™appuyer sur des panneaux dâ€™origine asiatique (et 10 % dâ€™origine franÃ§aise).Â Ce rapport reprend les principaux enseignements dâ€™un rapport remis ce jour par la CRE Ã la Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã©nergie et du climat (DGEC), destinÃ© Ã Ã©valuer le rÃ©gime dâ€™appels dâ€™offres PPE2 tel que notifiÃ© par la France auprÃ¨s de la Commission europÃ©enne. Ce rapport destinÃ© Ã la Commission europÃ©enne est disponible sur le site de la CRE.

1. Certaines donnÃ©es incluent Ã©galement le 2Ã¨me semestre 2025, cela est prÃ©cisÃ© le cas Ã©chÃ©ant.

2. Si lâ€™on tient compte des projets retenus sur liste complÃ©mentaire, on dÃ©nombre 2 159 projets laurÃ©ats pour une puissance cumulÃ©e de 19,1 GW.

www.cre.fr/documents/rapports-et-etudes/etat-des-lieux-des-appels-doffres-ppe2.html